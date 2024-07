VfL Bochum: Stöger-Nachfolger ist da - er kommt aus den Niederlanden

Der VfL Bochum hat erneut zugeschlagen und einen erfahrenen Mann aus den Niederlanden verpflichtet - das Ganze ablösefrei.

Der VfL Bochum hat seinen fünften externen Zugang sicher. Denn Mittelfeldspieler Dani de Wit kommt ablösefrei vom AZ Alkmaar an die Castroper Straße.

Wer genau hinsah, der konnte erkennen, wie am Ende der ersten Einheit zum Start der Vorbereitung der Wagen mit dem Niederländer am Trainingsgelände zu sehen war.

Offiziell ist der Deal noch nicht, doch das wird in Kürze nachgeholt. Der 26-Jährige, der auch bei Ajax Amsterdam spielte, soll beim VfL den nach Gladbach abgewanderten Kevin Stöger ersetzen. Wobei er nicht auf eine Position festgelegt ist, auch im Angriff hat er schon gespielt.

Mit de Wit bekommen die Bochumer einen Zugang, der direkt in der Startelf zu erwarten ist, wenn er sich erst akklimatisiert hat. In seiner Vita stehen neben 130 Einsätzen in der Eredivisie auch 56 Einsätze in den U-Nationalmannschaften der Niederlande.





Der Kader des VfL in der Übersicht

Tor: Thiede, Riemann, Grave, Drewes

Abwehr: Gamboa, Passlack, Bernardo, Tolba, Wittek, Loosli, Masovic, Oermann, Osei-Tutu

Mittelfeld: Losilla, Bero, Daschner, Broni-Kwarteng, Elezi, Holtmann, Pannewig, Sissoko, Koerdt, Jahn, de Wit

Angriff: Hofmann, Broschinski, Bamba

Zugänge: Gerrit Holtmann (nach Leihe zu Darmstadt 98), Jordi Osei-Tutu (nach Leihe zu PAS Giannina), Paul Grave (nach Leihe zum WSV), Mats Pannewig (nach Leihe nach Wiedenbrück), Samuel Bamba (BVB), Ibrahima Sissoko (Racing Straßburg), Patrick Drewes (SV Sandhausen), Lennart Koerdt (eigene U19), Niklas Jahn (1. FC Nürnberg II), Dani de Wit (AZ Alkmaar)

Abgänge: Takuma Asano, Philipp Förster, Moritz Römling (alle Ziel unbekannt), Gonçalo Paciência (nach Leihe zurück zu Celta Vigo), Keven Schlotterbeck (nach Leihe zurück zum SC Freiburg), Andreas Luthe, Michael Esser (beide Karriereende), Danilo Soares (1. FC Nürnberg), Patrick Osterhage (SC Freiburg), Kevin Stöger (Gladbach)