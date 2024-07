Trainingsstart beim VfL Bochum - aber ohne Manuel Riemann. Am Mittwoch gab der Bundesligist ein Update zur Situation des Torhüters.

Einige Wochen konnten die Profis des VfL Bochum nach dem auf dramatische Weise geschafften Klassenerhalt durchatmen, seit dieser Woche bereiten sie sich mit dem Revierklub auf die kommende Bundesliga-Saison vor.

Nach der Leistungsdiagnostik an den ersten beiden Tagen der Woche folgte an diesem Mittwoch der Trainingsstart. Der neue Trainer Peter Zeidler bat sein Team um 10 Uhr zur ersten Einheit auf dem Leichtathletik-Platz am Ruhrstadion.

Nicht mit dabei war Torhüter Manuel Riemann - und das wird sich wohl auch nicht mehr ändern. "Manuel Riemann nimmt bis auf Weiteres nicht am Trainingsbetrieb des VfL Bochum 1848 teil. Beide Seiten sind im Austausch und bei der Aufarbeitung. Bis diese erfolgt ist, werden beide Seiten keine Stellungnahmen abgeben", teilte der VfL wenige Minuten vor dem Trainingsstart mit.

Der langjährige Bochumer Stammkeeper hatte sich in der Endphase der Saison mit dem Klub überworfen, wurde nicht für die Relegation berücksichtigt. Dass er keine Zukunft an der Castroper Straße haben dürfte, hatte sich bereits abgezeichnet. Riemanns Vertrag beim VfL läuft noch bis zum kommenden Sommer. Eine vorzeitige Auflösung des Arbeitsverhältnisses oder ein Wechsel könnten das Kapitel vorzeitig beenden.

Mit Rückkehrer Patrick Drewes (Karlsruher SC) hat der Bochumer Sportdirektor Marc Lettau bereits einen neuen Torhüter verpflichtet.

Der Sommerfahrplan des VfL Bochum im Überblick

01./02.07.2024: Interne Leistungstests (nicht-öffentlich)

03.07.2024, 10:00 Uhr: Trainingsauftakt

06.07.2024, 14:00 Uhr: Testspiel: Rot Weiss Ahlen - VfL Bochum 1848 Wersestadion, August-Kirchner-Straße 14, 59229 Ahlen

10.07.2024, 18:30 Uhr: Testspiel: SpVgg Velbert - VfL Bochum 1848 IMS Arena, Bahnhofstraße 116, 42551 Velbert

12.07.2024, 19:00 Uhr: Testspiel: Alemannia Aachen - VfL Bochum 1848 Tivoli, Krefelder Straße 205, 52070 Aachen

20.07.2024, 14:00 Uhr: Testspiel: 1. FC Magdeburg - VfL Bochum 1848 Avnet Arena, Heinz-Krügel-Platz 1, 39114 Magdeburg

28.07. - 04.08.2024: Trainingslager in der Ferienregion Bruneck Hotel Windschar, Ulrich-von-Taufers-Str. 3, I – 39030 Gais, Südtirol

30.07.2024, 18:00 Uhr: Testspiel: Spezia Calcio – VfL Bochum 1848 Ort: n.n.

10.08.2024: Testspiel geplant (Ort: n.n.)

11.08.2024: VfL-Familientag am Vonovia Ruhrstadion

18.08.2024, 15:30 Uhr: 1. Runde DFB-Pokal 2024/25 SSV Jahn Regensburg - VfL Bochum 1848 Jahnstadion, Franz-Josef-Strauß-Allee 22, 93053 Regensburg

23.08. - 25.08.2024: Bundesliga Saison 2024/25, 1. Spieltag