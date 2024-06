Der BVB bereitet sich wie gewohnt in Bad Ragaz auf die kommende Bundesliga-Saison vor. Testspiele, Asien-Tour: alle Termine im Überblick.

Nach einer Saison mit vielen Höhen und Tiefen beginnt Borussia Dortmund am Mittwoch, 10. Juli, mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Einem enttäuschenden Abschneiden in der Bundesliga sowie im DFB-Pokal stand der überraschende Finaleinzug in der Champions League gegenüber. Nach der überraschenden Trennung von Edin Terzic wird der langjährige BVB-Profi Nuri Sahin, zuletzt bereits als Co-Trainer in Dortmund tätig, beim Trainingsauftakt die erste Einheit als Chefcoach leiten. In der Vorbereitung wird Sahin damit beschäftigt sein, den Grundstein für eine konstantere Bundesliga-Saison zu legen. Die Bundesliga startet am Wochenende vom 23. bis 25. August. Wenn die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Donnerstag, 4. Juli, den Spielplan veröffentlicht, klärt sich dann auch, wie der erste Gegner der Borussia heißt.

Testspiele in Bangkok auf Asien-Reise

Bekannt ist hingegen jetzt schon, wann die Leistungsdiagnostik und der daran anschließende Trainingsstart stattfinden. Am Mittwoch, 10. Juli, rollt in Brackel erstmals der Ball. Wenig später steht auch schon das erste Testspiel an. Zuerst geht es gegen eine Dortmunder Amateurfußball-Auswahl (Freitag, 12. Juli). Am darauffolgenden Mittwoch (17. Juli) ist Zweitligist Aue der Gegner. Am Freitag, 19. Juli, geht es dann auf Asienreise, wo sich die Mannschaft insgesamt sechs Tage aufhalten wird. Geplant sind auch zwei Testspiele. Das erste steigt am Sonntag, 21. Juli, gegen Pathum United in Bangkok. Drei Tage später (24. Juli), trifft der BVB dann in Japan auf Cerezo Osaka, den aktuellen Klub von Ex-Borusse Shinji Kagawa.

Das Trainingslager findet dann von Donnerstag, 1. August, bis Freitag, 9. August, wie gewohnt im schweizerischen Bad Ragaz statt. Am Dienstag, 6. August, testet der BVB dort gegen den spanischen Erstligisten FC Villareal. Abschließendes Highlight der Vorbereitung ist das Spiel gegen Premier-League-Klub Aston Villa rund um Trainer Unai Emery. Dieses findet im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung im BVB-Stadion am Samstag, 10. August (17 Uhr) statt.

Die Sommer-Vorbereitung im Überblick:

10. Juli: Leistungsdiagnostik und Trainingsstart

12. Juli: Testspiel gegen DEW21-Auswahl (18. Uhr Montanhydraulik Stadion, Holzwickede)

17. Juli: Testspiel bei Erzgebirge Aue (18. Uhr, Erzgebirgsstadion, Aue)

19. bis 25. Juli: Asien-Tour

21. Juli: Testspiel beim BG Pathum United (20 Uhr Ortszeit, 15:00 Uhr MESZ)

24. Juli: Testspiel gegen Cerezo Osaka (12.15 Uhr Nagai Stadium, Osaka, Japan)

1.-9. August: Trainingslager in Bad Ragaz

6. August: Testspiel gegen Villarreal CF (CASHPOINT Arena, Altach, Österreich)

10. August: Saisoneröffnung inklusive Testspiel gegen Aston Villa (17 Uhr, Signal-Iduna Park, Dortmund)

17. August: 1. DFB-Pokalrunde gegen 1. FC Phönix Lübeck (18 Uhr, Spielstätte noch offen)

23.-25. August: 1. Spieltag in der Bundesliga (Gegner noch offen)