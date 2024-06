VfL Bochum: Vierter externer Zugang kommt aus Nürnberg

Vierter Zugang für den VfL Bochum. Nach Samuel Bamba (BVB) kommt ein weiteres Talent zum VfL.

Der Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat am Donnerstag (27. Juni) seinen vierten externen Zugang präsentiert. Mit dem 19-jährigen Mittelfeldspieler Niklas Jahn kommt ein weiteres Talent an die Castroper Straße.

Er wechselt von der U23 des 1. FC Nürnberg nach Bochum. Bisher kam er im Seniorenbereich bereits auf 61 Partien in der Regionalliga - fünf Torbeteiligungen gelangen ihm in diesen Begegnungen. In der 2. Bundesliga ist er noch ohne Einsatz, im Kader stand er aber bereits.

In Bochum unterschrieb Jahn einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. „Mit Niklas Jahn verpflichten wir einen weiteren Perspektivspieler, der viele Kriterien des VfL-Anforderungsprofils auf seiner Position erfüllt“, sagt Marc Lettau, Sportdirektor des VfL Bochum. „Wir trauen ihm die Adaption an das Bundesliganiveau zu und werden Niklas in seiner Entwicklung bestmöglich begleiten und sein Potenzial zur Entfaltung bringen.“

Sollte der Sprung nicht sofort klappen, dann hat der VfL zumindest ab der neuen Saison wieder eine U21, wo der Zugang in der Oberliga Westfalen Praxis sammeln könnte.

Nach seinem Wechsel betont der 19-Jährige: "Ich habe Bock auf den VfL. Das Stadion habe ich schon kennen gelernt, konnte schon mit einigen hier beim VfL sprechen. Den Sprung in die Bundesliga traue ich mir zu, habe schon bei den Profis in Nürnberg mitspielen und trainieren können und mich so an das höhere Tempo gewöhnt.“

Zugänge: Gerrit Holtmann (nach Leihe zu Darmstadt 98), Jordi Osei-Tutu (nach Leihe zu PAS Giannina), Paul Grave (nach Leihe zum WSV), Mats Pannewig (nach Leihe nach Wiedenbrück), Samuel Bamba (BVB), Ibrahima Sissoko (Racing Straßburg), Patrick Drewes (SV Sandhausen), Lennart Koerdt (eigene U19), Niklas Jahn (1. FC Nürnberg II)

Abgänge: Takuma Asano, Philipp Förster, Moritz Römling (alle Ziel unbekannt), Gonçalo Paciência (nach Leihe zurück zu Celta Vigo), Keven Schlotterbeck (nach Leihe zurück zum SC Freiburg), Andreas Luthe, Michael Esser (beide Karriereende), Danilo Soares (1. FC Nürnberg), Patrick Osterhage (SC Freiburg), Kevin Stöger (Gladbach)