Der VfL Bochum hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen - und wie! Im defensiven Mittelfeld schlägt ein erfahrener Mann auf - und das ablösefrei.

Der VfL Bochum hat sich die Dienste von Ibrahima Sissoko gesichert. Der 26-jährige defensive Mittelfeldspieler kommt nach seinem Vertragsende bei dem französischen Erstligisten Racing Straßburg ablösefrei an die Castroper Straße.

"Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, Ibrahima Sissoko zu verpflichten. Zum einen zeigt es, dass unser Scouting in für den VfL neuen Märkten Früchte trägt und zum anderen, dass wir auch von der Konkurrenz umworbene Spieler vom VfL überzeugen können. Obwohl er erst 26 Jahre alt ist, ist Ibrahima schon lange Leistungsträger in einer europäischen Top-5-Liga. Als solcher wird er auch uns in der kommenden Saison verstärken", sagte Bochums Sportdirektor Marc Lettau.

"Transfermarkt.de" listet Sissokos Marktwert bei sechs Millionen Euro. Die Bochumer bekommen einen robusten Abräumer, der in sechs Jahren bei Racing Straßburg auf 198 Pflichtspiele (fünf Tore, 14 Vorlagen) kommt. Sissoko stand in seiner Karriere schon 179-mal in der Ligue 1 auf dem Feld (fünf Tore, zwölf Vorlagen). Dazu kommen unter anderem 27 Einsätze in der Ligue 2 (ein Tor, zwei Vorlagen) und vier Spiele in der Europa-League-Qualifikation.

"Ich bin glücklich, in Bochum und beim VfL zu sein. Der Wechsel in die Bundesliga ist aufregend. Ich bin sehr neugierig auf die Fans, das Stadion und freue mich auf die neuen Eindrücke. Selbstverständlich möchte ich so schnell wie möglich mein neues Team kennenlernen und dabei mithelfen, die gemeinsamen Ziele zu erreichen", sagte Sissoko selbst zu seinem Wechsel ins Ruhrgebiet.

Für den einmaligen Nationalspieler Malis ist es die erste Station außerhalb Frankreichs. Vor seiner Zeit in Straßburg stand er bei Stade Brest unter Vertrag. Ausgebildet wurde Sissoko bei CS Meaux (2006-2013), US Torcy (2013-2014) und eben Stade Brest(2014-2015), wo ihm im Sommer 2015 der Sprung in den Herrenbereich gelang. Neun Jahre später steht er nun beim VfL Bochum auf der Matte.