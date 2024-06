Borussia Mönchengladbach verstärkt sich nach einer enttäuschenden Spielzeit mit Tim Kleindienst. Der Mittelstürmer erzielte in der vergangenen Saison 12 Tore für Heidenheim.

Borussia Mönchengladbach hat nach Philipp Sander (für 1 Mio. Euro von Holstein Kiel), Kevin Stöger (ablösefrei vom VfL Bochum) und Charles Herrmann (ablösefrei vom BVB) den vierten Neuzugang für die Bundesliga-Saison 2024/25 präsentiert.

Tim Kleindienst unterschrieb einen Vertrag bis 2028 bei den Fohlen, nachdem er die Ausstiegsklausel über 7 Millionen Euro in seinem Kontrakt beim 1. FC Heidenheim aktiviert hat. Kleindienst hatte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit zwölf Toren und fünf Assists in 33 Partien auf sich aufmerksam gemacht. Zum Vergleich: Der beste Gladbacher zentraler Angreifer war Alassane Plea mit sieben Treffern.

"Tim ist ein echter Typ und verfügt für einen Mittelstürmer über ein breites Spektrum", sagt Gladbachs Sportchef Roland Virkus über den 28-Jährigen. "Er ist torgefährlich, darüber hinaus auch ein Arbeiter, der seine Kollegen mitreißen und ihnen auch Stabilität geben kann. Er kann als Zielspieler Bälle verwerten, sie halten, aber auch mit Tempo in die Tiefe gehen."

Kleindienst zu seinem Wechsel: "Es ist für mich persönlich eine große Chance, in einem so großen Klub spielen zu dürfen. Ich freue mich wahnsinnig auf die gemeinsame Zeit. Ich hoffe, dass ich helfen kann, dass Borussia in der nächsten Saison wieder angreifen kann."

Ausgebildet wurde der 1,94 Meter große Mittelstürmer in der Jugend von Energie Cottbus. Dort sammelte er auch seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich, bevor er 2015 zum SC Freiburg wechselte. Nach drei Jahren beim Sportclub und einer zwischenzeitlichen Leihe beim 1. FC Heidenheim wurde Kleindienst im Sommer 2019 vom FCH fest verpflichtet. Ein Jahr später ging der Angreifer in die belgische Liga zu KAA Gent. Dort konnte sich der 28-Jährige aber nicht durchsetzen und wechselte - zunächst per Leihe - zurück nach Heidenheim. Dort erlebte Kleindienst bis zuletzt die erfolgreichste Zeit seiner Laufbahn.