Noch tut sich der VfL Bochum schwer auf dem Transfermarkt. Ilja Kaenzig betont aber, dass der Etat nicht runtergefahren wird.

Der VfL Bochum plant auf allen Ebenen die neue Saison. Es gibt eine neue U21, die in der Oberliga Westfalen an den Start geht und rund eine Million Euro im Jahr kosten soll.

Die Frauen sind in die 2. Bundesliga aufgestiegen und kosten dort vermutlich rund 500.000 Euro mehr im Jahr. Bei den Profis, die den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga sichern konnten, soll der Lizenzspieleretat in Höhe von 41 Millionen Euro bleiben.

Ilja Kaenzig, Sprecher der Bochumer Geschäftsführung, betonte gegenüber der WAZ: "Wir planen mit einem Lizenzspieler-Etat in Höhe von 41 Millionen Euro. Wir sparen uns nicht kaputt."

Wobei auch keine großen Sprünge auf dem Transfermarkt zu erwarten sind, bisher wurde extern nur Samuel Bamba vom BVB verpflichtet. Keven Schlotterbeck, der vom SC Freiburg ausgeliehen wurde, und den man gerne weiter beim VfL sähe, wird eher nicht erneut verpflichtet werden können.

Zwar berichtet der Kicker, dass Schlotterbeck keine Zukunft im Breisgau hat, aber die Ablöse - man spricht von rund zwei Millionen Euro, wäre eine hohe Hürde für den VfL. Zumal es auch andere Interessenten für den Innenverteidiger geben soll.

Und dem VfL mit diesem Kauf ein Teil der Summe, die für Zugänge parat steht, schon aufgebraucht wäre. Und es gibt noch einigen Bedarf. Im Tor muss was passieren, im Mittelfeld, in der Offensive ebenfalls. Kandidaten gibt es einige, Abschlüsse lassen noch auf sich warten.

Vermutlich auch deshalb, weil der Transfermarkt in Jahren mit großen Turnieren tendenziell spät ins Rollen kommt und für den VfL auch Leihgeschäfte, die jetzt noch nicht realistisch erscheinen, dann möglich werden könnten.

Der VfL-Sommerfahrplan im Überblick

Montag, 1. Juli: Trainingsauftakt

Donnerstag, 4. Juli: Spielplan-Veröffentlichung der Bundesliga-Saison (laut DFL voraussichtlich)

Samstag, 6. Juli, 14 Uhr: Testspiel gegen Rot Weiss Ahlen, Anstoß 14 Uhr, Wersestadion, August-Kirchner-Straße 14, 59229 Ahlen

Mittwoch, 10. Juli, 18.30 Uhr: Testspiel gegen SSVg Velbert, IMS Arena, Bahnhofstraße 116, Velbert

Freitag, 12. Juli, 19 Uhr: Testspiel gegen Alemannia Aachen, Tivoli, Krefelder Straße 205, Aachen

Samstag, 20. Juli, 14 Uhr: Testspiel gegen 1. FC Magdeburg, Avnet Arena, Heinz-Krügel-Platz 1, Magdeburg

Sonntag, 28. Juli bis Samstag 4. August: Trainingslager in der Ferienregion Bruneck Hotel Windschar, Gemeinde Gais in Südtirol

Dienstag, 30. Juli, 18 Uhr, Testspiel gegen Spezia Calcio in Südtirol

Samstag, 10. August: Testspiel geplant

Sonntag, 11. August: VfL-Familientag am Ruhrstadion

Sonntag, 18. August, 15.30 Uhr: 1. Runde DFB-Pokal, Jahn Regensburg - VfL Bochum (Jahnstadion)

Freitag, 23. bis Sonntag, 25. August: Bundesliga 2024/25, 1. Spieltag 30. August: Ende der Sommer-Transferperiode (in Deutschland 18 Uhr)