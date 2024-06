Mats Hummels verlässt den BVB nach insgesamt 13 Jahren im Knatsch. Zum Abschied hat er einen langen Brief an die Dortmunder Fans geschrieben.

Es gibt so viele Momente, die einem einfallen, wenn man an die BVB-Zeit von Mats Hummels denkt; die Meisterschaft 2011, das Double 2012, der umstrittene Abgang 2016 zum FC Bayern, die Rückkehr, die bemerkenswerten Auftritte in der Champions League. All dies sollte den Ärger überlagern, den sein Abschied erzeugt hat.

Wohl auch deswegen hat der Verteidiger, 35 Jahre alt, einen Liebesbrief, wie er seine Sätze an die Fans selbst nennt, bei Instagram geschrieben.

„Über 13 schwarz-gelbe Jahre gehen für mich zu Ende. Über 13 Jahre war Dortmund mein Zuhause“, schreibt Mats Hummels. „Es fällt mir wirklich wahnsinnig schwer, vor allem die Art und Weise macht mich wahnsinnig traurig, denn dieser unpersönliche Abschied wird unserer gemeinsamen Zeit nicht gerecht. Aber so ist das in diesem Geschäft leider manchmal. Der Tag wird kommen, an dem wir das vor der Gelben Wand gemeinsam nachholen.“

Der Weltmeister von 2014 hatte Trainer Edin Terzic in einem Interview mit der Sport-Bild wenige Tage vor dem Champions-League-Endspiel kritisiert. Die Verantwortlichen haben dies als „Frechheit“ aufgenommen und dem langjährigen Abwehrspieler deswegen erst gar kein neues Vertragsangebot mehr unterbreitet. Ein Ende im Knatsch.

Ich werde alles an diesem geilen Verein vermissen. Mats Hummels

„Tut mir bitte den Gefallen und glaubt nicht alles, was die letzten Tage so zu lesen war“, schreibt Mats Hummels. „Nur so viel: In all den Jahren stand der BVB für mich über allem, und ich wollte auf und neben dem Platz immer das Beste für den Verein. Der Einfluss eines 35 Jahre alten Spielers, der nicht weiß, wie seine Karriere ab dem Sommer weitergeht, war die letzten Monate sicher nicht so groß, wie er medial teilweise gemacht wird.“

Es gebe so etwas wie die Südtribüne kein zweites Mal, meint Mats Hummels. „Ich werde alles an diesem geilen Verein vermissen.“ Noch ist offen, wie die Zukunft des Fußballers nach seinem BVB-Abschied aussieht. Vermutlich geht es im Ausland weiter.