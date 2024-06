Wie gibt sich Peter Zeidler beim VfL Bochum? Wie geht es mit Manuel Riemann weiter? Darüber sprechen wir im neuen VfL-Talk.

Beim VfL Bochum gehen eine Woche nach dem Klassenerhalt in der Relegation die Planungen für die Zukunft voran. Am Montag wurde Peter Zeidler als neuer Trainer vorgestellt, nun wird der Kader für die kommende Spielzeit konkret geplant. Genug Gesprächsstoff also für eine neue Folge unseres „Stadtwerke-Bochum-VfL-Talk anne Castroper“ von WAZ und Radio Bochum.

Was man von Peter Zeidler halten kann, wie es mit Manuel Riemann weitergeht und wie der Kader in der neuen Saison aussehen könnte, darüber sprechen die beiden VfL-Reporter Ralf Ritter und Stefan Döring mit Moderatorin Annalena Fedtke in unserer neuen Folge vom „Stadtwerke-Bochum-VfL-Talk anne Castroper“ von WAZ und Radio Bochum.

Vor allem beim Thema Riemann haben unsere Reporter eine klare Meinung. „Da lege ich mich fest, und selbst wenn es in fünf Wochen anders sein sollte, bleibe ich dabei. Für Manuel Riemann darf es kein Zurück mehr in die Kabine des VfL Bochum geben“, sagte WAZ-Reporter Ralf Ritter. Auch Stefan Döring teilt die Meinung. Beide Reporter geben dabei Einblicke in das, was rund um den Keeper in Sachen Freistellung passiert ist - und räumen mit einem Gerücht auf.

Aufgrund dessen sprechen Döring und Ritter auch über mögliche Nachfolger. Stefan Döring bringt Daniel Heuer Fernandes ins Spiel. „Er kommt von hier, er kommt vom VfL Bochum“, sagt er. Ritter legt sich fest: „Es muss ein Torhüter als klare Nummer ein kommen.“ Zudem sprechen die drei im Talk über weitere Kader-Planungen und den Abgang von Kevin Stöger, dessen Vertragsunterschrift bei Borussia Mönchengladbach am Dienstag offiziell vorgestellt wurde, sowie die Chancen auf eine Verpflichtung von Keven Schlotterbeck.

Im Fokus der neuen Talk-Folge steht aber auch der neue Trainer Peter Zeidler. Die beiden Reporter berichten von ihren ersten Eindrücken und schildern, wie er sich auch nach der offiziellen Pressekonferenz gegeben hat.