Nach drei Niederlagen in Serie reist der VfL Bochum am kommenden Samstag (16. März, 15.30 Uhr) zum FSV Mainz 05. Das sagt der Bochumer Trainer vor diesem Spiel.

Mit einem Neun-Punkte-Vorsprung reist der VfL Bochum am Samstag - 16. März, 15.30 Uhr - zum FSV Mainz 05. Die Rheinhessen wollen die 1:8-Schmach von München wettmachen und natürlich den Rückstand auf Bochum verkürzen. Auf hoch motivierte Mainzer ist auch der VfL-Trainer eingestellt.

Thomas Letsch über...

... den Ernst der Situation: "Die Situation ist mehr oder weniger wie vor dem letzten Spieltag. Wir stehen auf Platz 15 und haben neun Punkte auf einen direkten und sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang. Die Situation ist gefährlich. Dementsprechend sind unsere Sinne geschärft. Wir brauchen noch einige Punkte, um den Klassenerhalt fix zu machen. Diese Anzahl haben wir im Kopf. Hätte mir aber jemand vor der Saison gesagt, dass neun Spieltage vor Schluss der Vorsprung so groß sein wird, wären wir wohl alle zufrieden gewesen. Aber so sind wir ein bisschen verärgert, weil wir wissen, dass noch mehr drin gewesen wäre. Aber die Lage ist wie sie ist."

... die Leistungen der letzten Spiele: "Es ist immer so, dass man nicht zufrieden ist, wenn man drei Spiele in Folge verliert. Gegen Gladbach war es einfach nicht gut, gegen Leipzig haben uns ein paar Minuten gefehlt, um einen Punkt mitzunehmen und gegen Freiburg war es ein typisches Spiel gegen Freiburg. Wir sind in den Statistiken vorne, aber letztendlich hat uns die letzte Schärfe gefehlt. Da haben wir uns mehr erhofft."

Sie wissen, dass sie Siege brauchen, um heranzukommen. Sie werden wild kommen und alles in die Waagschale werfen. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir sind aber in der weitaus angenehmeren Situation als der FSV Mainz. Thomas Letsch

... die fehlende Schärfe: "Was soll ich darauf antworten? Ich habe das nie als Ausrede genommen, aber uns fehlen schon ganz wichtige Spieler. Uns fehlt schon die Geschwindigkeit eines Christopher Antwi-Adjei, eines Matus Bero oder eines Patrick Osterhage. Gerade wenn die Gegner tief stehen, brauchst du solche Spieler, die immer wieder mit Läufen in die Tiefe Lücken reißen. Das haben wir zuletzt nicht geschafft. Wir haben es versucht, waren bemüht, aber die Entscheidungsfindung war einfach nicht in der letzten Konsequenz da. Wir hatten einfach keine hundertprozentigen Torchancen. Da muss man dann auch mal so ein Spiel 0:0 spielen. Aber das schaffen wir nicht. Wir rennen wieder hinterher und kriegen das 0:1 und 0:2. Erst dann kam wieder die Energie rein."

... die Personalsituation: "Die Hoffnung ist, dass Andreas Luthe und Patrick Osterhage wieder zur Verfügung stehen. Antwi-Adjei und Bero werden noch ausfallen. Tim Oermann fällt mit einer Muskelverletzung aus - wieder eine andere Stelle, wieder ein anderer Muskel."

... Gegner Mainz 05: "Eine Mannschaft, die speziell zuhause Vieles ähnlich macht wie wir. Sie agieren mit einer hohen Intensität. Das wird ein ganz anderes Spiel als gegen Freiburg werden. Der Gegner weiß genau, dass wir neun Punkte vor ihnen stehen. Sie wissen, dass sie Siege brauchen, um heranzukommen. Sie werden wild kommen und alles in die Waagschale werfen. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir sind aber in der weitaus angenehmeren Situation als der FSV Mainz." wozi mit gp