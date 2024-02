Bei dem kriselnden Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 könnte es zu einem echten Kuriosum kommen. Mittendrin: Ein ehemaliger Trainer der U19 von Borussia Dortmund.

Mitte Januar 2024 hatte Bundesligist 1. FSV Mainz 05 bekanntgegeben, dass U19-Erfolgstrainer Benjamin Hoffmann zum U23-Coach befördert werde. Hoffmann ist damit Nachfolger von Jan Siewert, der zum Cheftrainer der Profis gemacht wurde.

"Wir freuen uns sehr, den vakanten Trainerposten der U23 erneut mit einem Mann aus den eigenen Reihen besetzen zu können. Benjamin Hoffmann ist die logische und optimale Lösung für diese wichtige Position im NLZ", ließ sich Nachwuchsdirektor Volker Kersting damals zu der Personalentscheidung zitieren.

Wie die "Bild" berichtet, könnte es nun aber zu einem echten Kuriosum kommen. Denn die Amtszeit von Siewert ist alles andere als erfolgreich. Die Mainzer stehen auch nach 20 Spielen bei nur einem Saisonsieg (2:0 gegen RB Leipzig) und stecken tief im Tabellenkeller fest.

Die Kritik an Siewert wird nach zwei Toren und zwei Punkten in seinen ersten vier Partien als Cheftrainer lauter. Siewert hatte nach sieben Spielen als Interimstrainer kurz vor Weihnachten einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

Mainz 05: Spiel in Stuttgart als letzte Chance für Cheftrainer Siewert?

Laut dem Portal erhalte Siewert nach den jüngsten Ergebnissen (0:1 gegen Werder Bremen, 1:1 gegen Union Berlin), nun aber mit großer Wahrscheinlichkeit am Sonntag seine letzte Chance. Der Gegner: Emporkömmling und Champions-League-Aspirant VfB Stuttgart.

In dieser Saison eigentlich so gar nicht die Kragenweite der Mainzer. In der Hinrunde siegten die Schwaben klar mit 3:0. Serhou Guirassy erzielte seinerzeit einen Hattrick. Am Sonntag könnte der Guineer nach seiner Rückkehr vom Afrikacup auch gleich sein Startelfcomeback geben.

Im Tabellenkeller zählt für die Mainzer aber auch in Stuttgart mittlerweile nur noch ein Sieg. Sollte das nicht klappen, könne es laut "Bild" zu einem Trainertausch kommen. Siewert könne wieder die U23 übernehmen und Hoffmann zum Bundesliga-Cheftrainer gemacht werden.

Das Kuriose dabei: Hoffmann hat die U23 noch nicht einmal in einem Pflichtspiel betreut. Die Regionalliga Südwest kommt erst am Samstag, 2. März, mit dem 22. Spieltag aus der Winterpause. Dann steht für die Mainzer U23 ein Auswärtsspiel beim VfR Aalen auf dem Programm.

Zuletzt machte Siewert mit seiner U19, die er aktuell weiter betreut, auf sich aufmerksam, schmiss sensationell den FC Barcelona aus der Youth League. Nun könnte es schneller als gedacht noch weiter nach oben gehen.