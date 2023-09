Bundesliga: RB Leipzig schmeißt Eberl raus - Ex-Schalke-Sportchef übernimmt

Paukenschlag in der Fußball-Bundesliga! RB Leipzig hat vor dem Duell gegen die Bayern Max Eberl rausgeschmissen. Der Nachfolger steht fest.

RB Leipzig stellt Sportgeschäftsführer Max Eberl mit sofortiger Wirkung frei. Sportdirektor Rouven Schröder übernimmt die sportliche Leitung beim Bundesligisten. Das gaben die Sachsen offiziell bekannt.

"RB Leipzig stellt Max Eberl mit sofortiger Wirkung frei. Das fehlende Commitment zum Klub veranlasst uns zu dieser Entscheidung. Dies geschieht völlig unabhängig vom Kaderumbruch und den sportlichen Ergebnissen. Sportdirektor Rouven Schröder übernimmt die sportliche Leitung. Wir danken Max für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", heißt es auf der Homepage der Leipziger.

Am Samstag (30. September, 18.30 Uhr) kommt es in der Bundesliga zum Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. Eberl wurde in den letzten Tagen und Wochen immer wieder mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Ob seine Freistellung etwas mit dem Bayern-Flirt zu tun hat, ist offen.

Der 50-jährige Eberl trat das Amt des Sport-Geschäftsführers in Leipzig zum 1. Dezember 2022 an. Zuvor gönnte er sich eine Auszeit von rund einem Jahr. Von Januar 2005 bis Januar 2022 arbeitete Eberl bei Borussia Mönchengladbach.

Die Fans der Fohlen fühlten mit Eberl, als dieser der Öffentlichkeit mitteilte, dass er sich ausgelaugt fühle und eine Pause benötige. Doch nachdem er dann elf Monate später in Leipzig anheuerte, war der einstige Gladbach-Sportchef ein rotes Tuch für die Fans der Borussia. Das bekam er zuletzt auch beim Gastspiel der Leipziger in Mönchengladbach zu spüren.

Eberls Nachfolger bei RB wird nun Schröder, den einst Eberl nach Leipzig holte. Der 43-jährige gebürtige Arnsberger ist seit dem 1. April Sportdirektor in Leipzig. Zuvor arbeitete er vom 1. Juni 2021 bis zum 26. Oktober 2022 beim FC Schalke 04. Auch er verließ, ähnlich wie Eberl, Schalke weil er sich ausgelaugt fühlte. Später dann sein Engagement in Leipzig. Auch hier reagierten die S04-Fans empört und Schröder ist auf Schalke, nett ausgedrückt, nicht sonderlich beliebt. Dafür aber nun in Leipzig persönlich aufgestiegen und ab sofort Sport-Geschäftsführer.