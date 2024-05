Die SGS Essen schlug den 1. FC Köln am 21. Spieltag mit 2:1 und verbesserte sich damit auf Rang vier. Der MSV Duisburg musste sich Bayer Leverkusen geschlagen geben.

Vier Siege in Serie, seit sieben Partien ungeschlagen: Das ist die Erfolgsbilanz der SGS Essen in der Frauen-Bundesliga. Am 21. und vorletzten Spieltag behielten die Essenerinnen im Duell gegen den 1. FC Köln mit 2:1 (2:0) die Oberhand. Lilli Purtscheller (11.) und Annalena Rieke (31.) sorgten für einen 2:0-Vorsprung. Natalia Padilla-Bidas (54.) konnte nur noch verkürzen.

Mit dem vierten Sieg nacheinander verdrängte die SGS die TSG Hoffenheim, die am Freitag mit 0:3 gegen RB Leipzig verlor, von Platz vier. Die kleine Restchance auf die Teilnahme an der Qualifikation für die Champions League besteht damit weiterhin, denn der Rückstand auf den Tabellendritten Eintracht Frankfurt beträgt zumindest vorerst lediglich drei Punkte. Die Hessinnen, die am Montag den SC Freiburg empfangen, benötigen allerdings aus ihren beiden verbleibenden Partien nur noch einen Zähler, um Platz drei endgültig abzusichern.

"Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht", sagte SGS-Trainer Markus Högner nach dem 2:1-Erfolg. "Wir haben richtig gut nach vorne gespielt und uns viele Torchancen erarbeitet. In der zweiten Halbzeit ist dann genau das passiert, wovor wir gewarnt hatten. Wir haben Köln besser ins Spiel kommen lassen. So kam es, wie es kommen musste. Da müssen wir dann noch etwas dominanter sein. Am Ende war es vielleicht ein Zittersieg, aber es zählen nur die drei Punkte."

Högner weiter: "Ich ziehe den Hut vor dem Team. Ich bin unfassbar stolz und dankbar für jedes einzelne Mitglied dieser Mannschaft und des Trainerteams. Wenn uns jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir auf dem vierten Platz stehen würden, den hätten wir für verrückt erklärt. Wir sind die gesamte Saison über stabil und haben unsere ohnehin schon sehr gute Hinrunde jetzt sogar noch übertroffen. Diese Mannschaft lässt immer ihr Herz auf dem Platz und trägt den Verein im Herzen. Es ist mehr als verdient, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen."

Letzte Chance gegen Nürnberg - MSV kann sieglose Spielzeit noch verhindern

Für den anderen Revierklub in der Bundesliga, dem MSV Duisburg, gab es auch am vorletzten Spieltag keinen Dreier. Das Team von Thomas Gerstner, das bereits seit der 1:4-Niederlage am 19. Spieltag gegen Pokalsieger VfL Wolfsburg sicher abgestiegen ist, verlor mit 1:3 gegen Bayer Leverkusen.

U19-Nationalspielerin Loreen Bender (20.) und Nikola Karczewska (34.) leiteten den Erfolg der Leverkusenerinnen ein. Zwar konnte Kara Bathmann (71.) für den MSV Duisburg zwischenzeitlich verkürzen, doch Synne Skinnes Hansen (76.) stellte den alten Abstand wieder her.

Am abschließenden Spieltag der Saison 2023/24 reisen die Duisburgerinnen zum 1. FC Nürnberg, die ebenfalls in die 2. Liga absteigen werden (20. Mai, 15.30 Uhr). Vielleicht gelingt ja dort der erste Saisonsieg. Zur gleichen Zeit muss die SGS Essen gegen den VfL Wolfsburg ran.