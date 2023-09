Gladbach vor VfL Bochum: Seoane über das erste Ziel, um beim VfL zu bestehen

VfL Bochum gegen Gladbach. Zwei Teams, die auf den ersten Sieg in der Bundesliga warten. Samstag soll es soweit sein, denken sich beide.

Am Samstag steigt im Ruhrstadion das Duell der noch sieglosen Teams in der Fußball-Bundesliga. Der VfL Bochum empfängt Borussia Mönchengladbach (15:30 Uhr).

Zwei von fünf Mannschaften, die bisher noch nicht gewinnen konnten an den ersten fünf Spieltagen. Beide Teams eint der Vorsatz, das zu ändern. Gladbach-Coach Gerardo Seoane, der auf Stefan Lainer (Krebserkrankung) und Jonas Omlin (Schulterverletzung) verzichten muss betont vor den 90 Minuten: "Es wird eine herausfordernde Aufgabe. Wenn ich mir Bochum in den bisherigen Heimspielen ansehe, sehe ich ein Team, das es jedem Gegner schwer machen kann. Wir müssen die Zweikämpfe annehmen, uns wehren und erst danach unsere Spielweise dem Gegner aufdrücken."

Schaut man auf die ersten beiden Auswärtspartien der Borussia, dann kann man sich auf ein Spektakel einstellen. Am ersten Spieltag gab es ein 4:4 beim FC Augsburg, am vierten Spieltag ein 3:3 nach 0:3 beim SV Darmstadt 98.

Ein Sieg und etwas weniger Spektakel wäre dem Coach, der noch um Angreifer Tomáš Čvančara bangt, sicher lieber. Daher überrascht auch das erste Ziel, das Seoane hat, nicht: "Unser erstes Ziel ist, in der Startphase bereit zu sein und auf die langen Bälle und Zweikämpfe der Bochumer vorbereitet zu sein. Wir müssen uns in den Zweikämpfen mit und ohne Ball behaupten."

Denn das klappte in Darmstadt nicht, da stand es nach rund 30 Minuten schon 0:3. In Bochum wird man so etwas kaum aufholen. Daher fordert der ehemalige Leverkusener: "Wir brauchen Robustheit, Kopfballspiel, Zweikampfstärke und die Präsenz bei zweiten Bällen. Trotzdem wollen wir auch Fußballspielen. Die Balance zwischen physischen Spiel und der Ruhe im Ballbesitz, sauber nach vorne zu spielen, wird in Bochum gefragt sein."

Und eines ist auch klar. Seoane lässt sich vom 0:3 des VfL beim FC Bayern nicht blenden, schließlich ist der VfL zuhause oft eine andere Mannschaft, wie er auch weiß: "Das Spiel in München ist für alle Mannschaften immer eine schwierige Aufgabe. Ich glaube, dass solche Spiele schnell abgehakt sind. Ich erwarte im Heimspiel einen anderen Auftritt des VfL."