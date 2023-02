Der VfL Bochum empfängt am Samstag (15.30 Uhr) die TSG Hoffenheim. Einmal mehr peilt der VfL "anne Castroper" einen Sieg an. Wir haben mit dem Kapitän gesprochen.

Der VfL Bochum will nach zwei Auswärtsniederlagen in Serie, 0:2 in Leverkusen und 2:5 in Mainz, wieder seine Stärke in heimischen Gefilden zeigen.

Die TSG Hoffenheim ist am Samstag ab 15.30 Uhr "anne Castroper" zu Gast. RevierSport hat vor diesem Duell mit Kapitän Anthony Losilla gesprochen.

Anthony Losilla über...

... die Leistung in Mainz: "Ja, das war keine gute Leistung in den ersten 45 Minuten. Das hat einfach gezeigt, dass wir große Probleme bekommen, nichts schaffen können, wenn wir keine Intensität an den Tag legen. Das hat diese Leistung verdeutlicht. Wir müssen immer alles geben, ansonsten reicht das nicht."

... die Drucksituation im Hoffenheim-Spiel: "Wir stehen doch seit dem 1. Spieltag unter Druck. Wir wissen von Beginn an, worum es für uns geht. Wir hatten nach sieben Spieltagen nur einen Punkt, jetzt haben wir 16 Zähler und können mit einem Sieg mit Hoffenheim gleichziehen. Das ist schon eine bessere Situation als vorher. Wir machen einfach weiter und schauen von Spiel zu Spiel."

... den Gegner TSG Hoffenheim: "Wir wissen, dass wir Hoffenheim schlagen können. Wir wollen sie mit nach unten reinziehen. Sie haben jetzt auch lange nicht mehr gewonnen und stehen unter Druck. Unabhängig davon wissen wir, dass die TSG eine Mannschaft ist, die Fußball spielen möchte. Gegen solche Mannschaften spielen wir gerne. Da können wir mit unserer Aggressivität gut dagegenhalten und dem Gegner den Spaß am Fußball nehmen. Dafür müssen wir eine große Intensität und Leidenschaft an den Tag legen."

... der Schlüssel zu einem Sieg gegen Hoffenheim: "Wir müssen es so machen wie bei den letzten Heimspielen: Vorne drauf gehen, alles geben! Wir werden immer vom Publikum gepusht und wollen diese Unterstützung nutzen. Es gilt die Stimmung von den Rängen auf den Rasen zu transportieren." wozi mit gp