BVB, Bochum, Schalke: Transfers - das könnte bei den Revierklubs im Winter passieren

Bald startet offiziell die Winter-Transferperiode. Was bei Borussia Dortmund, dem VfL Bochum und dem FC Schalke 04 passieren könnte.

Am kommenden Sonntag bricht ein neues Jahr an - und zugleich öffnet das Winter-Transferfenster. Während des Januars haben die deutschen Vereine die Möglichkeit, ihre Kader für die zweite Saisonhälfte zu verstärken - oder auszudünnen. Diese Übersicht zeigt, wo bei den Revierklubs Borussia Dortmund, FC Schalke 04 und VfL Bochum Bedarf besteht und wo es zu Abgängen kommen könnte.

Borussia Dortmund

Die große Transferoffensive gab es beim BVB im letzten Sommer. Im Winter passiert bei den Borussen traditionell eher weniger. Trotz der durchwachsenen Hinrunde soll sich in dieser Saison nichts daran ändern, wie die Verantwortlichen bereits durchklingen ließen. Natürlich könnte dennoch Bewegung in den Kader kommen. Kandidaten für Abgänge wären etwa der nicht mehr berücksichtigte Nico Schulz oder Wenig-Spieler Felix Passlack - vorausgesetzt, es finden sich Interessenten.

Einen Zugang wird es im Team von Chefcoach Edin Terzic geben. Nach dem gesundheitsbedingten Abschied von Assistent Peter Hermann sucht Dortmund einen neuen Co-Trainer. Favorit ist Medienberichten zufolge Armin Reutershahn. Der erfahrene 62-Jährige assistierte in der Vorsaison bei Borussia Mönchengladbach und zuvor unter anderem bei Eintracht Frankfurt, der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart.

Die großen Personalfragen beim BVB betreffen eher den kommenden Sommer und werden im Laufe der Rückrunde zu klären sein: Erhalten die Routiniers Marco Reus und Mats Hummels neue Verträge? Verlängert Sturmjuwel Youssoufa Moukoko? Und was passiert mit Superstar Jude Bellingham?

VfL Bochum

Geht es nach Trainer Thomas Letsch, dann kommen im Januar neue Spieler an die Castroper Straße. Bedarf sehen die Bochumer vor allem in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld. Denn hier wurde der VfL in der bisherigen Saison immer wieder von Ausfällen geplagt. Eine Garantie für Neuzugänge ist das aber nicht.

Zwar steht Sportdirektor Patrick Fabian und dem neuen Technischen Direktor Marc Lettau in ihrem ersten Transferfenster ein entsprechendes Budget zur Verfügung. Doch klar ist, dass nur Spieler in Frage kommen, die im Abstiegskampf sofort helfen können - und die wachsen im Winter bekanntlich nicht auf den Bäumen. Zumal sich zumindest die Lücke in der Abwehrmitte auch intern schließen ließe. Die Sommer-Verpflichtungen Dominique Heintz und Jannes Horn könnten nach Verletzungen in der Hinrunde als gefühlte Neuzugänge wichtig werden.

Als externer Kandidat für die Innenverteidigung gilt der wechselwillige Freiburger Keven Schlotterbeck. Spekuliert wurde zudem über eine Rückkehr von Maxim Leitsch per Leihe. Doch das Bochumer Eigengewächs, das im Sommer nach Mainz wechselte und dort zuletzt aufgrund körperlicher und mentaler Probleme ausfiel, bleibt dem Vernehmen nach wohl eher bei den 05ern. Weitere Namen sind bisher nicht öffentlich bekannt. Offen ist, ob Spieler gehen werden. Tarsis Bonga, Silvere Ganvoula und Lys Mousset spielten bisher kaum eine Rolle. Vermutlich würden die Bochumer dem Trio bei passenden Angeboten keine Stein in den Weg legen.

FC Schalke 04

Nach dem Wiederaufstieg gab es bei S04 den zweiten großen Umbruch in Folge. Etliche Spieler gingen, etliche Spieler kamen. Doch ob das Tabellenschlusslicht mit dem aktuellen Aufgebot den Abstieg abwenden kann, schien nach der ersten Saisonhälfte mehr als fraglich. Daher sollen vor allem zwei Positionen verstärkt werden: Die Mittelfeldzentrale und die offensiven Außenbahnen.

Die erste Planstelle haben die Königsblauen bereits geschlossen. Mittelfeldmann Niklas Tauer wurde von Mainz 05 ausgeliehen. Der 21-Jährige wird in den kommenden eineinhalb Jahren in Gelsenkirchen auflaufen. Tauer nimmt den Platz von Florian Flick ein, der von den Verantwortlichen schwächer eingeschätzt und nach Nürnberg verliehen wurde.

Mit der Leihe von Kerim Calhanoglu zum SV Sandhausen wurde der Kader weiter verkleinert. Nun sucht Sportvorstand Peter Knäbel gemeinsam mit René Grotus und André Hechelmann noch einen Flügelspieler, der das so dringend benötigte Tempo mitbringt. Denn Sommer-Zugang Jordan Larsson enttäuschte bisher - und könnte wieder gehen. Schalkes Interesse an Union Berlins Tim Skarke ist laut WAZ verbürgt. Bisher haben sich die Klubs jedoch nicht geeinigt. Dazu soll Soichiro Kozuki bald einen Profivertrag unterzeichnen. Der 22-Jährige Japaner durfte dank guter Leistungen in der U23 in der WM-Pause mit den Profis trainieren und spielen - und überzeugte Trainer Thomas Reis. Kozuki könnte die Überraschung der Rückrunde auf Schalke werden.