Schalke: Youngster von Mainz 05 soll defensives Mittelfeld verstärken

Wen holt der FC Schalke 04 in der Winterpause? Sportvorstand Peter Knäbel hat einen Spieler des FSV Mainz 05 im Blick. Niklas Tauer soll kommen.

Etwas weniger als drei Millionen Euro stehen Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 in der Winterpause für Kader-Nachbesserungen zur Verfügung - und Trainer Thomas Reis hatte im Interview mit der WAZ angekündigt, für welche Positionen die Königsblauen suchen: "Wir suchen jemanden für die Zentrale und schnelle Spieler für Außen."

Nach Flügelspieler Tim Skarke (1. FC Union Berlin) ist nun ein zweiter Name bekannt geworden. Schalke bemüht sich nach RS-Informationen um Niklas Tauer (FSV Mainz 05) - Bild berichtete zuerst. Der 21-Jährige spielt im defensiven Mittelfeld.

Tauer ist ein Mainzer Junge - er wurde dort geboren, spielt seit seinem elften Lebensjahr für den FSV, entwickelte sich zum U-Nationalspieler (U18, U19, U20) und unterschrieb einen bis Juni 2025 gültigen Profivertrag. Zu vielen Bundesliga-Einsätzen kam er bisher aber nicht. Er kommt auf 19 Bundesligaspielen in drei Jahren, darunter drei in der aktuellen Saison. Schalkes Chefscout André Hechelmann kennt Tauer gut aus gemeinsamen Zeiten im Mainz.

Einen weiterer Zugang könnte aus dem eigenen Verein kommen. In den beiden Testspielen der Winter-Vorbereitung überzeugte Soichiro Kozuki aus der U23. Der 21-Jährige ist in Schalkes Regionalligamannschaft (14 Spiele, 8 Tore) der beste Schütze. "Er hat einen super ersten Kontakt", sagte Reis nach dem 3:4 in Split auf Nachfrage dieser Zeitung und deutete an, Kozuki mit ins Trainingslager nach Belek zu nehmen (2. bis 11. Januar 2023).

Zwei Spieler haben Schalke in diesem Winter bereits verlassen. Kerim Calhanoglu (SV Sandhausen) und Florian Flick (1. FC Nürnberg) wechseln auf Leihbasis in die 2. Bundesliga.

Tauer ist nicht wesentlich besser oder erfahrener als Flick - widerspricht sich deshalb der Wechsel? Nicht unbedingt. Flick soll Spielpraxis sammeln und wird das beim "Club". Auf Schalke haben Tom Krauß und Alex Kral zwei der drei Positionen in Reis' 4-3-3-System sicher. Um den dritten Platz gibt es einen harten Kampf - beteiligt sind zum Beispiel Florent Mollet, Danny Latza und Dominick Drexler.