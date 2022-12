VfL Bochum: Patrick Fabian holt sich Ex-Schalker an die Seite

Der VfL Bochum hat einen Technischen Direktor verpflichtet. Von Union Berlin wechselt ein Ex-Schalker an die Castroper Straße.

Vor kurzem hat Patrick Fabian, Sportchef des VfL Bochum, im Gespräch mit RevierSport noch angekündigt, die administrativen Aufgaben im Verein auf mehrere Schultern verteilen zu wollen. Dabei ist der VfL bei einem Bundesliga-Konkurrenten fündig geworden.

Mit Marc Lettau holt sich Fabian den Leiter der Lizenzspieler-Abteilung von Union Berlin an seine Seite. Er wird in Bochum das Amt des Technischen Direktors übernehmen. Das haben die beiden Vereine am Dienstagmittag bekanntgegeben.

Der 37-Jährige war seit Mai 2018 an der Alten Försterei tätig, stellvertretender Geschäftsführer und mitverantwortlich für die steile Erfolgskurve der Köpenicker. 2019 folgte der Aufstieg, diese Saison sind die Ost-Berliner in Europa unterwegs.

Ehemaliger Nachwuchskoordinator beim FC Schalke

Zu den Eisernen wurde Lettau damals von Oliver Ruhnert gelotst, der zeitgleich vom Chefscout zum Geschäftsführer Profifußball befördert wurde. Die beiden kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Schalke 04. Zwischen 2011 und 2017 war Ruhnert Leiter der Nachwuchsabteilung, Lettau von 2011 bis 2016 Nachwuchskoordinator und Co-Trainer der U17. Interimsweise übernahm er die B-Junioren auch für einen Monat hauptverantwortlich und assistierte zwischen 2015 und 2016 außerdem bei der U16.

In seinen vier Jahren bei Union zeichnete sich die clevere Transfer-Politik vor allem durch Leihen und ablösefreie Verpflichtungen aus. So wurden unter anderem Spieler wie Nico Schlotterbeck oder Max Kruse unter Vertrag genommen. Auch der VfL bekam dieses Vorgehen zu spüren: Im vergangenen Sommer verließ Milos Pantovic nach starken Leistungen die Castroper Straße ohne Ablöse, konnte sich bei Union aber bisher nicht durchsetzen.

"Marc hat seinen Job all die Jahre sehr professionell ausgeübt und war ein zuverlässiger Baustein unserer Abteilung", sagte Ruhnert in einer Union-Mitteilung zu Lettaus Abschied. "Dass er nun in Bochum einen weiteren Schritt gehen kann, ist ihm zu gönnen. Wir wünschen ihm dabei viel Erfolg."

Rückkehr ins Ruhrgebiet

Lettau soll jetzt dabei helfen, die Geschicke der Kaderplanung in Bochum in die richtige Richtung zu lenken. "Marc Lettau hat in den vergangenen Jahren durch seine Arbeit seinen Beitrag zur höchst erfolgreichen Geschichte von Union Berlin leisten können", so Fabian in der VfL-Meldung. "Wir haben bei den bisherigen Begegnungen immer wieder festgestellt, dass wir hinsichtlich von Strategie, Struktur und Professionalisierung die gleichen hohen Ansprüche und Ziele haben."

Auch der neue Mann selbst äußerte sich: "Für mich ist es nach sehr intensiven und erfolgreichen Jahren beim 1. FC Union Berlin eine Rückkehr ins Ruhrgebiet. Ich freue mich auf die hochspannende Herausforderung beim VfL Bochum. Hier im Ruhrpott wird Fußball gelebt, die Bedeutung ist enorm und die Begeisterung riesig", habe er bei dem Angebot nicht lange überlegen müssen. "Und so gilt der volle Fokus nun dem gemeinsamen Ziel, die Bundesliga zu halten."