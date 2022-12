VfL Bochum: Lob von Letsch - U19-Kapitän fährt mit ins Trainingslager

Vier Testspiele, kein Sieg bei unbefriedigenden Leistungen. Trotzdem gibt es beim VfL Bochum auch Lichtblicke - wie den Youngster Mats Pannewig.

Bei allen vier absolvierten Testspielen hieß der Gewinner am Ende nicht VfL Bochum. Mats Pannewig lässt sich nach dem ersten Block der Winter-Vorbereitung unter Trainer Thomas Letsch aber mit Sicherheit als solcher bezeichnen.

Ende Oktober erst 18 Jahre alt geworden, hat der in der Zentrale flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler in den letzten Wochen einige Minuten an Spielzeit gesehen. Gegen PEC Zwolle stand er eine Halbzeit im defensiven Mittelfeld an der Seite von Kapitän Anthony Losilla auf dem Platz. Gegen den SC Verl gab er für 60 Minuten den offensiveren Part auf der Acht.

Flexibel einsetzbar in der Zentrale

"Mats ist ein Spieler, der für sein Alter körperlich schon sehr gut dasteht, eine gewisse Ruhe am Ball hat und Dinge annimmt", fand Letsch lobende Worte für den 1,93 Meter messenden Pannewig. "Wir müssen aber immer aufpassen bei den jungen Spielern, dass wir die nicht hochjubeln."

Unter Ex-Trainer Thomas Reis hatte Pannewig schon teilweise am Training teilgenommen, dies hat sich unter Letsch jetzt intensiviert. "Ich sehe ihn rein als Perspektivspieler. Umso wichtiger ist, dass er so oft wie möglich bei uns dabei ist." Es ist auch der Lohn für seine Leistungen in der U19.

Diese führt er als Kapitän in der A-Junioren-Bundesliga West an, hat in zehn Spielen zwei Tore geschossen und ein weiteres vorbereitet. Ein weiterer Treffer kommt im DFB-Pokal hinzu. 2021 ist Pannewig aus der U17 vom FC Schalke gekommen, wo er die Jugendabteilung durchlaufen hatte. An der Castroper Straße soll perspektivisch der nächste Schritt erfolgen.

Neuer Mittelfeldspieler soll kommen

Letsch warnt aber ausdrücklich davor, zu hohe Ansprüche an den 18-Jährigen zu stellen. "Ich erwarte nicht, dass Mats Pannewig unser neuer Heilsbringer ist, aber ist ein spannender Spieler und es ist speziell in so einer Phase wichtig, die Jungen zu sehen." So wird Letsch es auch im Januar im Trainingslager tun: "Wir wollen ihn auf jeden Fall dabei haben."

Pannewigs positive Entwicklung beeinflusse aber nicht die Transfer-Ziele des VfL. "Es ist kein Geheimnis, dass wir im Mittelfeld noch etwas machen wollen." Mit Jacek Goralski und Konstantinos Stafylidis werden im Januar zudem zwei erfahrene Mittelfeldspieler für die Zentrale auf den Platz zurückkehren. "So gesehen ist schon eine große Konkurrenzsituation da."

Außerdem sieht Letsch in der derzeitigen Bochumer Tabellensituation eher die erfahreneren Profis in der Pflicht. "Wir reden von Bundesliga-Abstiegskampf. Ich glaube, da würden einen Fehler machen, den Mats da reinzuhauen." Auf sein Pflichtspiel-Debüt muss Pannewig also - zumindest vorerst - noch ein bisschen warten.