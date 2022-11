BVB - VfL: BVB-Fan auf Gleise gestoßen - so fällt die Polizei-Bilanz aus

Der BVB hat am Samstag 3:0 gegen den VfL Bochum gewonnen. 7.300 Bochumer Fans waren im Signal Iduna Park dabei. So fällt die Bilanz der Polizei aus.

Der VfL Bochum hat am Samstagnachmittag das kleine Revierderby bei Borussia Dortmund mit 0:3 verloren. Laut Angaben der Dortmunder Polizei waren 7.300 VfL-Anhänger dabei. Zu größeren Problemen zwischen rivalisierenden Fangruppen sei es vor, während und nach dem Spiel nicht gekommen. Die Polizei hatte bei der im Vorfeld als Risikospiel eingestuften Begegnung auf eine strikte Fantrennung gesetzt, entsprechend viel Personal eingesetzt - und ist damit offenbar gut gefahren.

Dennoch ist es zu einigen Vergehen gekommen. „Die Anreise- und Einlassphase verlief ohne besondere Vorkommnisse. Etwa 7300 Bochumer Anhänger waren zu dem Spiel angereist. 1870 davon kamen mit der Bahn nach Dortmund“, schrieb die Dortmunder Polizei in einer Mitteilung. „In der Abreisephase griff eine Gruppe von Bochumer Problemfans auf der unteren Ebene der Haltestelle Westfalenhallen Servicekräfte der DSW 21 an. Die Tatverdächtigen bestiegen die nächste einfahrende Bahn und verließen so vor Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei den Haltestellenbereich. Ein Ermittlungsverfahren mit weiteren Maßnahmen zur Identifizierung der Tatverdächtigen wurde eingeleitet.“

Insgesamt "ruhiger Verlauf"

Auch die Bundespolizei, die für die An- und Abreise zuständig ist, sprach von einem „ruhigen Verlauf“. Die Anreise sei ohne nennenswerte Vorkommnisse verlaufen. In der Abreise nutzten 1.800 Fans die drei Entlastungszüge zurück nach Bochum. Dabei sei es zu einer strafbaren Handlung gekommen. „Zwei bislang Unbekannte stießen einen 29-Jährigen in den Gleisbereich. Der Dortmunder Fußballfan zog sich eine Kopfverletzung zu“, schrieb die Bundespolizei. Eine medizinische Versorgung der Platzwunde habe der Mann aber abgelehnt.