VfL: Bochum-Bosse sollen Reis' Schalke-Wechsel verhindert haben

Beim VfL Bochum herrscht aktuell keine gute Stimmung. Und das liegt nicht nur an den bisher schlechten Ergebnissen in der Fußball-Bundesliga.

Vier Spiele, vier Niederlagen, 3:13 Tore: Der VfL Bochum hat den Bundesliga-Start mächtig in den Sand gesetzt. Zu der sportlichen Krise kommt nun weiterer Ärger hinzu: Trainer Thomas Reis und der VfL haben, vage gesagt, aktuell Probleme miteinander. Oder deutlicher formuliert: Der Haussegen hängt "anne Castroper" schief.

Grund: Der Vertrag des VfL-Fußballlehrers. Das Arbeitspapier des 48-Jährigen läuft am Ende dieser Saison aus. Zuletzt hatte er in einem WAZ-Interview verraten, dass derzeit Stillstand in den Gesprächen über eine Verlängerung der Zusammenarbeit herrsche.

Dann hieß es von Vereinsseite, dass die Gespräche bezüglich eines neuen Reis'-Vertrags vertagt seien. Nun der Hammer: Einem Bericht der "Sport Bild" zufolge ist an Vertragsgespräche in dieser Zeit überhaupt nicht mehr zu denken. Viel mehr soll der 48-jährige Reis beim Ruhrpott-Klub vor dem Aus stehen! Demnach soll er noch zwei Spiele Zeit erhalten, um das Ruder herumzureißen. Ansonsten soll er vor die Tür gesetzt werden.

Warum der Haussegen zwischen den Bochum-Bossen um Aufsichtsrat Hans-Peter Villis und dem Aufstiegstrainer schief hängt? Die Antwort: Schuld soll ein heißer Reis-Flirt mit Revier-Rivale FC Schalke sein. Das berichtet sowohl die "Sport Bild" als auch "Sport1".

Demnach soll Reis nämlich in der Sommerpause eine Vertragsverlängerung beim VfL ausgeschlagen haben, weil er lieber ein paar Kilometer weiter nach Gelsenkirchen gewechselt wäre. Doch die VfL-Verantwortlichen lehnten einen Reis-Wechsel zum FC Schalke ab. S04 holte Frank Kramer. Reis blieb in Bochum und verlor die ersten vier Bundesligaspiele. Nun gibt es Knatsch "anne Castroper".