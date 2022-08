Schalke: So reagiert Idrizi nach seinem Wechsel in die 2. Bundesliga

Der FC Schalke 04 hat nach dem Verkauf von Malick Thiaw nun auch noch Blendi Idrizi abgegeben, besser gesagt: verliehen. Er wechselt in die 2. Bundesliga.

Kurz vor dem Ende der Transferperiode verkündet der FC Schalke 04 eine weitere personelle Veränderung: Blendi Idrizi wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum SSV Jahn Regensburg. Sein Vertrag bei den Knappen läuft noch bis zum 30. Juni 2024.

"Blendi ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, der auf Schalke den Sprung aus der U23 in den Lizenzkader geschafft hat und ein wichtiger Teil der Aufstiegsmannschaft war. Bei Regensburg kann er in den kommenden Monaten die nötige Spielpraxis sammeln, um sich weiterzuentwickeln", erklärt Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder.

Ich will mich überall weiterentwickeln. Ich habe noch so viel vor mir, will beim Jahn Spielpraxis sammeln und der Mannschaft mit Toren und Vorlagen weiterhelfen. Blendi Idrizi

Ähnlich sieht es der fünfmalige Nationalspieler des Kosovos, der in Regensburg angreifen will. Idrizi erklärt: "Ich bin froh, hier zu sein und möchte nun so schnell wie möglich loslegen. Wir haben in Regensburg 1:4 verloren und auch auf Schalke war es ein sehr schweres Spiel. Der Jahn ist immer ein ekliger Gegner, der hart arbeitet und bei dem jeder Spieler Gas gibt", sagt er. Das passe auch zu ihm, zudem will er einen gewisse Kreativität in die Jahn-Elf einbringen und die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen: "Ich will mich überall weiterentwickeln. Ich habe noch so viel vor mir, will beim Jahn Spielpraxis sammeln und der Mannschaft mit Toren und Vorlagen weiterhelfen."

Schalke-Abgänge 2022/2023 im Überblick: Darko Churlinov (nach Leihe zurück zum VfB Stuttgart), Yaroslav Mikhailov (nach Leihe zurück zu Zenit St. Petersburg), Andreas Vindheim (nach Leihe zurück zu Sparta Prag), Martin Fraisl, Salif Sané (Ziel unbekannt), Marc Rzatkowski (Arminia Bielefeld), Ko Itakura (nach Leihe von Manchester City), Timo Becker (Holstein Kiel), Dries Wouters (KV Mechelen / Leihe), Levent Mercan (Karagümrük), Nassim Boujellab (Leihe zu HJK Helsinki endet Ende 2022), Reinhold Ranftl (Austria Wien / Leihe), Rabbi Matondo (Glasgow Rangers), Hamza Mendyl (OH Leuven), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Marvin Pieringer (SV Paderborn / Leihe), Can Bozdogan (FC Utrecht / Leihe), Victor Palsson (DC United), Malick Thiaw (AC Mailand), Blendi Idrizi (Regensburg, ausgeliehen)