Nächster Abgang: Schalke verleiht Blendi Idrizi in die 2. Bundesliga

Kurz vor dem Ende des Transferfensters dünnt Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 seinen Kader weiter aus. Nun verlässt auch Mittelfeldspieler Blendi Idrizi die Gelsenkirchener.

Der 24-Jährige wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum SSV Jahn Regensburg. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Idrizis Vertrag auf Schalke läuft noch bis Sommer 2024.

„Blendi ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, der auf Schalke den Sprung aus der U23 in den Lizenzkader geschafft hat und ein wichtiger Teil der Aufstiegsmannschaft war“, erklärt Sportdirektor Rouven Schröder im Zuge des Transfers. „Bei Regensburg kann er in den kommenden Monaten die nötige Spielpraxis sammeln, um sich weiterzuentwickeln.“

Abgänge im Überblick: Darko Churlinov (nach Leihe zurück zum VfB Stuttgart), Yaroslav Mikhailov (nach Leihe zurück zu Zenit St. Petersburg), Andreas Vindheim (nach Leihe zurück zu Sparta Prag), Martin Fraisl, Salif Sané (Ziel unbekannt), Marc Rzatkowski (Arminia Bielefeld), Ko Itakura (nach Leihe von Manchester City), Timo Becker (Holstein Kiel), Dries Wouters (KV Mechelen / Leihe), Levent Mercan (Karagümrük), Nassim Boujellab (Leihe zu HJK Helsinki endet Ende 2022), Reinhold Ranftl (Austria Wien / Leihe), Rabbi Matondo (Glasgow Rangers), Hamza Mendyl (OH Leuven), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Marvin Pieringer (SV Paderborn / Leihe), Can Bozdogan (FC Utrecht / Leihe), Victor Palsson (DC United), Malick Thiaw (AC Mailand), Blendi Idrizi (Regensburg, ausgeliehen)

Beim Tabellendreizehnten der 2. Bundesliga soll Idrizi an seine ordentliche Schalker Aufstiegssaison anknüpfen. Auf 22 Einsätze kam der gebürtige Bonner in der zurückliegenden Spielzeit (ein Tor). Eine Etage höher, in der Bundesliga, konnte sich Idrizi allerdings noch nicht behaupten. Auf einen Platz im Spieltagskader unter Trainer Frank Kramer wartete Idrizi zuletzt vergeblich. Die Konkurrenz im Mittelfeld war für den 24-Jährigen zu groß. Danny Latza, Alex Kral, Tom Krauß und Florian Flick hatten im zentralen Mittelfeld zuletzt die Nase vor Idrizi.

Blendi Idrizi ist bereits der 18. Sommer-Abgang bei den Königsblauen. Erst am Dienstagabend verließ etwa Innenverteidiger Malick Thiaw (21) die Gelsenkirchener, um zum italienischen AC Mailand zu wechseln. Klar ist aber: Bis zum Ende des Transferfensters wollen die Königsblauen noch einmal nachlegen.