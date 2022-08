VfL Bochum: Eine Startelf-Änderung, Kader-Premiere für Neuzugang - Ausfälle bei Bayern

Der VfL Bochum empfängt am Sonntagnachmittag den FC Bayern München zum dritten Bundesliga-Spieltag. Auf diese Elf setzt Trainer Thomas Reis.

Nach zwei sieglosen Spielen zum Start in die Bundesliga-Saison empfängt der VfL Bochum den FC Bayern München im Ruhrstadion - eine auf dem Papier mehr als undankbare Aufgabe. Doch die Bochumer hatten ja schon in der vergangenen Saison für eine riesige Überraschung gesorgt und den Rekordmeister mit 4:2 besiegt.

VfL Bochum - FC Bayern: Hier im Liveticker verfolgen (Anpfiff: 17.30 Uhr)

Ob an diesem Sonntag die nächste Sensation gelingt? Die 90 Minuten werden es zeigen, klar ist bisher nur, mit welcher Startelf Trainer Thomas Reis dieses Vorhaben in Angriff nimmt. Gegenüber dem 2:3 gegen die TSG Hoffenheim vor einer Woche wechselt der Bochumer Coach auf einer Position. Philipp Förster kommt neu in die Mannschaft, dafür muss Jordi Osei-Tutu weichen.

Bochum: Riemann - Gamboa, Ordets, Heintz, Janko - Losilla, Stöger - Asano, Förster, Zoller - Hofmann München: Neuer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Hernandez - Kimmich, Sabitzer - Coman, Mane, Sane - Müller Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Damit dürfte Reis anders als vor einer Woche wieder auf eine Vierer-Abwehrkette setzen. Saidy Janko verteidigt links, Cristian Gamboa rechts. Das Zentrum bilden Dominique Heintz und Ivan Ordets. Im Mittelfeld spielt Kevin Stöger an der Seite von Anthony Losilla, etwas offensiver dürfte Förster ausgerichtet sein. Stoßstürmer Philipp Hofmann wird flankiert von Simon Zoller und Takuma Asano.

Verzichten muss Reis wie im Vorfeld berichtet auf Danilo Soares, Patrick Osterhage, Christopher Antwi-Adjei, Paul Grave, Konstantinos Stafylidis, Jannes Horn und Lys Mousset. Neuzugang Jacek Goralski steht nach seiner Augen-OP erstmals im Kader.

Derweil muss der FC Bayern bekanntermaßen auf den gebürtigen Bochumer und früheren VfL-Profi Leon Goretzka verzichten. Außerdem fallen Jamal Musiala und Alphonso Davies kurzfristig aus. Im Abwehrzentrum wird Neuzugang Matthijs de Ligt sein Startelf-Debüt geben.