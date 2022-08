VfL Bochum: Ohne 7 Mann gegen die Bayern - Mousset noch kein Thema

Der VfL Bochum tritt am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den FC Bayern München an. So ist die Lage im Vorfeld bei der Mannschaft von Trainer Thomas Reis.

Thomas Reis, die Leistungssteigerung in Hoffenheim wurde nicht belohnt, was nehmen Sie dennoch an positiven Dingen aus dem Spiel mit? Wir standen etwas stabiler und haben den Gegner vor Aufgaben gestellt. Daher ist es ärgerlich, dass wir schnell den Ausgleich kassiert und das Spiel nach Standards komplett aus der Hand gegeben haben. Wir waren auf Augenhöhe, hätten mindestens einen Zähler verdient gehabt. Das zeigt, dass wir eine realistische Chance besitzen, um die Liga zu halten. Sie haben den FC Bayern beim Spiel gegen Wolfsburg studiert, welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen und wie muss man gegen die Münchener auftreten, um ein ordentliches Ergebnis zu erzielen? Die Mannschaft hat sehr viel Tempo, eine individuelle Klasse. Wenn man auf die Ersatzbank schaut, da staunt man, was dort möglich ist. Das ist einfach eine andere Liga. Das müssen sie auch, wenn sie den Anspruch haben, die Champions League zu gewinnen. Die Bayern sind - gerade vorne - sehr variabel. Da müssen wir mutig, hellwach und aggressiv sein. Es muss eine Freude sein, gegen diese Leute spielen und auch bestehen zu können. Kriegen wir das hin, wird es eine interessante Partie. Wie sehen Sie den FC Bayern ohne Robert Lewandowski? Meistens ist es so, dass andere Spieler sich freischwimmen oder mehr in die Verantwortung genommen werden, wenn solche Spieler einen Verein verlassen. Man sieht es zum Beispiel an Jamal Musiala, der sehr gute Spiele gemacht hat. Sie haben zudem mit Sadio Mané einen Akteur bekommen, der nicht schlechter ist als Lewandowski. Wie sieht es personell vor dem Spiel am Sonntag aus? Es ist wie es ist. Ich kann nicht aus dem Vollen schöpfen, Gerrit Holtmann wird aber wieder zum Kader gehören. Danilo Soares, Patrick Osterhage, Christopher Antwi-Adjei, Paul Grave, Konstantinos Stafylidis und Jannes Horn fallen aus. Die Jungs, die im Kader sind, sollen sich freuen, gegen die Bayern antreten zu können. Lys Mousset wird noch nicht dabei sein, er hat noch Trainingsrückstand. Wie lange es dauert, bis wir ihn spielfit bekommen, weiß ich noch nicht. Jacek Goralski ist nach seiner Verletzung auf einem guten Weg und ein Kandidat für den Kader. Vom letzten Spiel gegen die Bayern werden die Fans noch Jahrzehnte sprechen, von dem am Sonntag auch? Das war eine besondere Partie. Für uns ist das jetzt aber vergessen. Wir haben keinen optimalen Start hingelegt mit null Punkten. Nichts ist unmöglich, am Sonntag sind wir schlauer, wie die Partie gegen die Bayern verlaufen ist. cb / gp

