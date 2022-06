Der VfL Bochum hat mit Armel Bella Kotchap einen hoffnungsvollen Nachwuchsspieler für einen zweistelligen Millionenbetrag verkauft. Damit ist er der mit Abstand teuerste Abgang.

In der aktuellen Transferphase haben sich zwei Innenverteidiger in die Top Zehn der teuersten Abgänge des VfL Bochum katapultiert. Bei Armel Bella Kotchap sprach Sportdirektor Sebastian Schindzielorz von "nie dagewesenen Dimensionen". Wir haben uns bei unserer Aufstellung an den bekannten Sockelablösen orientiert. Alle Daten wurden über "transfermarkt.de" bezogen.

Platz 10: Thomas Christiansen, 2,5 Millionen Euro

Zum Ende seiner langen Karriere heuerte Christiansen im Winter 2001 beim VfL Bochum an. 79 Spiele, 41 Tore und zehn Vorlagen später holte ihn Hannover 96 im Sommer 2003 für 2,5 Millionen Euro. Bei den Niedersachsen fand er jedoch nicht mehr zu seiner Form.

Platz 9: Dariusz Wosz, 2,6 Millionen Euro

Eine Bochumer Legende, die dem Verein mit einem Wechsel zu Hertha BSC im Sommer 1998 2,6 Millionen Euro einbrachte. Fünfeinhalb Jahre hatte Wosz zuvor für den VfL gespielt und nach drei Jahren in der Hauptstadt war er im Sommer 2001 wieder da. Der offensive Mittelfeldspieler verbrachte sechs weitere Jahre in Bochum. Seine Bilanz von 372 Spielen, 45 Toren und 78 Vorlagen kann sich sehen lassen.

Platz 8: Michael Gregoritsch, 3 Millionen Euro

Der Österreicher spielte in der Saison 2014/15 beim VfL. Nach 27 Spielen, sieben Toren und vier Vorlagen zahlte der Hamburger SV im Sommer 2015 drei Millionen Euro für seine Dienste.

Platz 7: Simon Terodde, 3 Millionen Euro

"Mr. 2. Liga" war dem VfB Stuttgart im Sommer 2016 ebenfalls drei Millionen Euro wert. Zurecht, wie die folgende Saison zeigte. Terodde traf in 32 Zweitligaspielen 25 Mal und stiegt mit den Schwaben in die Bundesliga auf.

Platz 6: Maxim Leitsch, 3 Millionen Euro

Der 24-Jährige stammt aus der Jugendabteilung des VfL Bochum, der er sich im Sommer 2008 angeschlossen hatte. Leitsch durchlief sämtliche Nachwuchsteams, ehe er im Sommer 2017 zu den Profis hochgezogen wurde. Nach seiner starken Premierensaison in der Bundesliga hat der 1. FSV Mainz 05 in diesem Sommer kolportierte drei Millionen Euro für seine Dienste überwiesen.

Platz 5: Yildiray Bastürk, 3,25 Millionen Euro

Nach vier Jahren beim VfL Bochum wechselte er im Sommer 2001 als 22-Jähriger für 3,25 Millionen Euro zu Bayer 04 Leverkusen. Für beide Klubs lieferte der offensive Mittelfeldspieler zuverlässig, wobei seine Bilanz im Rheinland (114 Spiele, neun Tore, 22 Vorlagen) noch leicht besser ist als beim VfL (115, 20, neun).

Platz 4: Leon Goretzka, 3,25 Millionen Euro

Der heutige Weltstar ist ein Bochumer Junge und lernte beim VfL das Fußballspielen. Im Sommer 2013 zahlte Schalke 3,25 Millionen Euro für die Dienste des damals 18-jährigen zentralen Mittelfeldspielers. Im Sommer 2018 ging er dann ablösefrei zum FC Bayern München, wo er zu einem der besten zentralen Mittelfeldspieler des Landes reifte.

Platz 3: Paul Freier, 3,5 Millionen Euro

Bis auf vier Jahre verbrachte "Slawo" Freier seine gesamte Profikarriere in Bochum. Im Sommer 2004 ließ sich Bayer 04 Leverkusen seine Dienste 3,5 Millionen Euro kosten. Für den VfL Bochum absolvierte er 289 Spiele (28 Tore, 44 Vorlagen). Dazu kommen 43 Partien (zwölf, null) für die mittlerweile abgemeldete zweite Mannschaft.

Platz 2: Theofanis Gekas, 4,7 Millionen Euro

Die 4,7 Millionen Euro, die Bayer 04 Leverkusen im Sommer 2007 für den griechischen Torjäger an den VfL Bochum überwies, sind bis heute unerreicht. Gekas hat in seiner Spielerkarriere viel gesehen und die Saison 2006/07 mit 22 Toren und vier Vorlagen in 35 Pflichtspielen sehr erfolgreich beim VfL verbracht. In der Bundesliga wurde er Torschützenkönig.

Platz 1: Armel Bella Kotchap, 10 Millionen Euro

Rund zehn Millionen Euro soll sich der Premier-League-Klub FC Southampton Bella Kotchaps Dienste in diesem Sommer kosten lassen haben. Genau wie Leitsch ist Bella Kotchap ein Bochumer Eigengewächs. Auch er konnte in seiner ersten Bundesliga-Saison 2021/22 überzeugen, wenn auch erst vollständig ab der Rückrunde.