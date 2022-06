Der Wechsel von Armel Bella-Kotchap zum FC Southampton ist perfekt. Der VfL Bochum meldet Vollzug und darf sich über eine Rekordablöse freuen.

Nächster signifikanter Abgang für den VfL Bochum: Der 20-jährige Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap wechselt mit sofortiger Wirkung zum englischen Erstligisten FC Southampton (RS berichtete). Das gab der Bundesligist am Dienstag bekannt.

Bella-Kotchaps Bilanz beim VfL Bochum: 24 Einsätze (ein Tor) für die U17

27 Einsätze (ein Tor) für die U19

Profi-Debüt mit 17 Jahren (28.04.2019)

43 Einsätze (ein Tor) in der 2. Bundesliga

22 Einsätze in der Bundesliga

9 Einsätze für die deutsche U21-Nationalmannschaft

„Armel Bella Kotchap hat beim VfL Bochum eine steile Entwicklungskurve genommen, es von der U17 unseres Talentwerks bis zum Bundesligaspieler gebracht", sagt Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport des VfL Bochum und betont: "Bereits im Alter von 16 Jahren haben wir ihn mit ins Trainingslager genommen und ihn so Schritt für Schritt an den Lizenzspielerkader herangeführt. Er ist bei uns zum U21-Nationalspieler geworden, auch das ist eine Auszeichnung für unsere hervorragende Nachwuchsarbeit und kennzeichnet unsere Durchlässigkeit zu den Profis."

Finanzspritze für den VfL Bochum

Trotz gültigen Vertrags bis 2024, schien ein Abgang Bella Kotchaps in den letzten Monaten immer wahrscheinlicher zu werden. "Seine Entwicklung ist nicht nur bundesweit, sondern auch international mit großer Aufmerksamkeit verfolgt worden", sagte hierzu Schindzielorz.

Für die Bochumer hat das allerdings auch etwas Positives. Nach Informationen von RS spielt der gebürtige Pariser dem VfL mindestens elf Millionen Euro in die Kassen, weitere Bonuszahlungen sind möglich. Eine willkommene Finanzspritze. Schindzielorz: "Nach elf Jahren in der 2. Bundesliga und mittlerweile zwei Jahren, in denen die Corona-Pandemie auch wirtschaftlich Spuren hinterlassen hat, stößt der VfL mit seinem Transfer in noch nie dagewesene Dimensionen vor. Wir können dem Verein somit finanziell wieder ein breiteres Fundament bieten."

cm mit gp