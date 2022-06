Bochum-Schock! Bella-Kotchap vor Absprung in die Premier League

Für den VfL Bochum kommt es immer dicker. Die besten Spieler verlassen den Bundesligisten. Nun scheint ein Wechsel in die Premier League kurz bevorzustehen.

Maxim Leitsch zum FSV Mainz 05, Sebastian Polter zum FC Schalke 04 und nun steht auch Armel Bella-Kotchap vor dem Abgang: Der VfL Bochum wird aller Wahrscheinlichkeit nach den dritten Leistungsträger verlieren.

Denn wie "Sky" berichtet wird der 20-jährige deutsche U21-Nationalspieler ab der Saison 2022/2023 das Trikot des FC Southampton tragen. Demnach sind sich der VfL und der Premier-League-Klub, der von Ralph Hasenhüttl (ehemals RB Leipzig, Anm. d. Red.) trainiert wird, auch schon einig. Wie viele Millionen Southampton nach Bochum - Bella-Kotchap steht beim VfL bis 2024 unter Vertrag - überweisen wird, ist nicht bekannt, soll aber auf jeden Fall im zweistelligen Millionenbereich liegen. Der Innenverteidiger Bella-Kotchap soll einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschreiben. "Der VfL Bochum kann das weder bestätigen, noch werden wir das dementieren", sagte Jens Fricke, Medienchef des VfL Bochum, gegenüber RevierSport.

Bella-Kotchap bestritt in der vergangenen Saison 26 Pflichtspiele - 22 in der Bundesliga, vier im DFB-Pokal - für den VfL. In Bochum spielt er seit dem 1. Juli 2017. Insgesamt kann er auf 73 Profispiele (ein Tor) für den VfL zurückblicken. In der Jugend spielte er neben dem VfL auch für Rot Weiss Ahlen (2005 bis 2009), SC Grimlinghausen (2009 bis 2012), Borussia Mönchengladbach (2012 bis 2015), SG Unterrath (2015/2016) und MSV Duisburg (2016-2017). All diese Klubs dürften sich dann auf eine Ausbildungsentschädigung freuen.

Alle Vorbereitungstermine des VfL Bochum im Überblick:

20. Juni, 11 Uhr: Öffentlicher Trainingsauftakt

25. Juni, 13 Uhr: Wuppertaler SV (Stadion Zoo)

29. Juni, 18.30 Uhr: 1. FC Monheim (Rheinstadion)

2. Juli, 14 Uhr: 1. FC Bocholt (Gigaset Arena)

6. Juli, 18 Uhr: Fortuna Sittard (Fortuna-Sittard-Stadion)

8. Juli, 18.30 Uhr: SC Paderborn (Home Deluxe Arena)

10. - 17. Juli: Trainingslager (Gais, Südtirol)

21. Juli: Testspiel geplant

23. Juli: Testspiel geplant / Saisoneröffnung

29. Juli - 1. August: Viktoria Berlin (DFB-Pokal)

5. - 7. August: Bundesliga-Start