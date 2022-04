VfL Bochum: Polter über Negativstart, Trainer Reis und die besten Feierbiester

Der VfL Bochum feiert - nein: Ganz Bochum feiert den VfL! Unfassbar, aber wahr: Der VfL hat drei Spieltage vor Schluss mit einem spektakulären 4:3-Sieg in Dortmund die Klasse gesichert.

Es gibt Spiele, die die Beteiligten, die Fans nie im Leben vergessen werden. So viel dürfte sicher sein: Das Revierderby am 30. April 2022 zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum gehört zu solchen unvergessenen Begegnungen. Der VfL gewann ein spektakuläres Derby vor 81.000 Zuschauern mit 4:3. Dabei führte Bochum mit 2:0, lag 2:3 zurück und siegte dennoch. Der Lohn: der Klassenerhalt am 32. Spieltag.

Mannschaft, Trainer, Betreuer, Verantwortliche waren nach dem Spiel aus dem Häuschen. Angepeitscht von den 10.000 frenetischen VfL-Fans feierte der Bochumer Tross im Westfalenstadion.





Bochum-Stürmer Sebastian Polter, der schon nach drei Minuten die VfL-Führung besorgte, sprach nach dem Spiel mit Bezahlsender "Sky".

... den Klassenerhalt: "Ich bin immer jemand, der auch an schönen Tagen zuerst an das Negative denkt. An das, wo alles begann. Wir haben zu Beginn der Saison aus den negativen Erlebnissen vieles für uns herausgezogen. Wir haben viel auf die Fresse bekommen. Es hat uns aber stark geformt. Man sollte immer, wenn man im Leben etwas negatives erlebt nicht aufgeben, sondern kämpfen und es besser machen. Da sind wir ein gutes Beispiel für. Es war unser großes Ziel als Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen. Wir haben uns das als Team geschworen und geschafft."

Wir haben einige Feierbiester. Manuel Riemann gehört sicherlich zu den Top drei im Team, was die Feierbiester angeht. Ich werde immer kämpfen, auch heute Abend (lacht). Sebastian Polter

... Trainer Thomas Reis: "'Reisi' ist ein sehr kommunikativer Trainer. Er lässt das eine oder andere auch mal laufen. Man kann sich auch die Meinung geigen. Er war auch ein mündiger Spieler und er weiß wie das alles funktioniert. Das macht ihn aus."

... die Fans des VfL Bochum: "Die Fans haben uns die ganze Saison über super unterstützt. Auch hier in Dortmund, Wahnsinn! Auch die Jungs und Mädels haben den Klassenerhalt verdient und sollen schön feiern."

... den anstehenden Abend: "Ich habe schon zwei Radler getrunken und es wird nicht das letzte an diesem Tag gewesen sein. Wir haben einige Feierbiester. Manuel Riemann gehört sicherlich zu den Top drei im Team, was die Feierbiester angeht. Ich werde immer kämpfen, auch heute Abend (lacht). Ich durfte schon den einen oder anderen Klassenerhalt und Aufstieg feiern und bin geübt darin. Am wichtigsten ist aber, dass die jungen Leute uns am Ende nicht den Rang ablaufen." wozi mit gp