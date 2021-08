Besuch vom Zoll: Geschäftsräume des FC Augsburg durchsucht

BL Hertha, Augsburg und Mainz schaffen Bundesliga-Klassenerhalt

Hertha BSC, der FC Augsburg und der FSV Mainz 05 haben in der Fußball-Bundesliga den Klassenerhalt geschafft. Die Berliner spielten 0:0 gegen den 1. FC Köln, der FC Augsburg schlug Werder Bremen 2:0 (0:0). Die am Samstag spielfreien Mainzer profitierten von den Ergebnissen der Konkurrenz und können am Sonntag befreit gegen Borussia Dortmund aufspielen.