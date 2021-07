VfL Bochum: Daran will Reis noch arbeiten

Der VfL Bochum hat trotz einer lange guten Leistung mit 0:2 (0:1) gegen den FC Utrecht verloren. Trainer Thomas Reis sah die Defizite im Zentrum.

Der VfL Bochum habe sich in der Vorbereitung bewusst gute Gegner ausgesucht, betonte Trainer Thomas Reis im Anschluss an das 0:2 gegen den FC Utrecht. In diese Kategorie fielen auch die Niederländer an diesem Nachmittag zweifellos, wie ein Blick auf die Anzeigetafel belegt. Da standen, trotz eines vor allem in Halbzeit eins beherzten Bochumer Auftrittes, zwei Gegentore durch Bart Ramselaar (45., 70.). „Wir haben es Utrecht durch eigene Fehler zu einfach gemacht, vor unser Tor zu kommen“, stellte Reis das Hauptproblem heraus.

Exemplarisch dafür stand vor rund 4.000 Zuschauern Manuel Riemann. Der bekam unmittelbar vor dem 0:1 den Ball nicht mehr rechtzeitig geklärt. Ramselaar jagte ihm das Leder im Fünfmeterraum ab und schoss zum 1:0 für die Gäste ein. „Die erste Halbzeit war noch relativ ausgeglichen. Wir hatten ein, zwei gute Umschaltmomente, in denen wir auch in Führung hätten gehen können“, analysierte Reis. Damit meinte er etwa Gerrit Holtmann (18.) oder Milos Pantovic (36.), die jedoch zu zentral beziehungsweise über das Tor zielten.

Stattdessen ließen die Niederländer immer weniger zu und machten nach einer feinen Kombination über die rechte Seite wieder in Person von Ramselaar den Deckel drauf. „Am meisten hat mich gestört, dass der Gegner zu leicht durch unser Zentrum kam und die Tore sehr, sehr einfach gefallen sind. Daran werden wir auf jeden Fall arbeiten“, versprach Reis. Außerdem machte er nach der Pleite die Chancenverwertung und auch das Zweikampfverhalten gegen Ende des Spiels als weitere Baustellen aus.

VfL Bochum: Zweite Pleite in zwei Tagen

Der FC Utrecht brachte den Bochumern die zweite Niederlage der Vorbereitung bei. Zwei Tage zuvor gab es eine 1:2-Pleite gegen Utrechts Ligakonkurrent Vitesse Arnheim. Siege feierte Bochum dagegen über den FC Parma (1:0), Borussia Dortmund (3:1), den Bonner SC (6:0) und die SSVg Velbert (9:0). Dazu gab es noch ein 3:3 gegen den SC Verl.

In die Pflichtspielsaison startet der VfL Bochum dann am Samstag, 7. August, 15:30 Uhr, mit dem DFB-Pokalspiel gegen den Wuppertaler SV. Exakt eine Woche später geht es zur gleichen Zeit beim VfL Wolfsburg um die ersten Bundesliga-Punkte.