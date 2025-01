Die Fans des VfL Bochum unterstützen ihre Mannschaft beim Auswärtsspiel in Mainz mit einer besonderen Aktion. Jetzt gibt es Einzelheiten.

Der VfL Bochum startet am Samstag (15.30 Uhr, RS-Liveticker) mit einem Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 die Mission Klassenerhalt. Bereits kurz vor Weihnachten hatten die Ultras Bochum dazu einen Aufruf gestartet, die Mannschaft bei der geplanten Aufholjagd zu unterstützen. Jetzt gibt es dazu weitere Informationen.

"Alle nach Mainz!", lautet der Appell der VfL-Anhänger, die dazu mit dem Zug nach Rheinhessen reisen werden. Der ZuZ-Fanexpress startet um am Samstag um 8.48 Uhr auf Gleis 3 vom Bochumer Hauptbahnhof. Mit möglichst drei Punkten im Gepäck soll es dann um 18.20 Uhr von Gleis 3a/b aus Mainz wieder zurückgehen.

Um möglichst geschlossen und einheitlich aufzutreten und optische Akzente zu setzen, haben die VfL-Anhänger die Fahrt zu einer "Oldschoolfahrt" erklärt. Getragen werden sollen möglichst alte Bomberjacken oder Kutten. Moderne Fanutensilien sollten möglichst zuhause gelassen werden.

Dazu können Teilnehmer an der Fahrt am Freitag von 17 bis 20 Uhr Motto-Hüte am Stand des ZuZ-Fanexpresses an der Kneipe Ritterburg im Biergarten in unmittelbarer Stadionnähe gegen Vorlage einer Eintrittskarte für das Spiel in Mainz zum Preis von 12 Euro kaufen. Sollten Hüte übrig bleiben, werden diese in Mainz vor dem Stadion verkauft.

"Niemals aufgeben", fordern die Bochum-Anhänger von sich und sicherlich auch der Mannschaft. Der Sieg gegen den 1. FC Heidenheim vor der Winterpause hat jedenfalls neue Kräfte freigesetzt und die Hoffnung auf ein gutes Ende der Saison genährt.

Die Bochumer Ultras wollen gleich im ersten Spiel nach der Winterpause deutlich machen, dass mit dem VfL weiter zu rechnen ist. Das geschlossene Auftreten soll hierbei ein wichtiges Zeichen setzen.

"Alles geben für die Klassenerhalt", schreiben die Fans dazu in einer in den Sozialen Medien veröffentlichten Erklärung. An ihnen soll es nicht scheitern.