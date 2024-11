Mega-Shitstorm wegen Fussball.de-App - DFB nimmt Update wieder zurück

Ein Update der DFB-App fussball.de erhitzte die Gemüter vieler Nutzer. Die Kritik nehmen sich die Entwickler offenbar zu Herzen.

Das hatten die Macher der App "Fussball.de" so sicherlich nicht erwartet. Die neueste Version der App zog ein massives Echo nach sich - ein negatives wohlgemerkt. Etliche Nutzer beschwerten sich über das Update: Bei den Bewertungen, über die Sozialen Medien und sogar via RevierSport wurden zahlreiche Klagen erhoben.

Am heutigen Sonntag hat das Fussball.de-Team auf die Welle der Empörung reagiert und sich entschuldigt. Und noch mehr: Die Verantwortlichen machen eine Rolle rückwärts. Wer die Amateurfußball-App nun ein weiteres Mal aktualisiert, der erhält wieder die bisherige Version. Alle Ergebnisse von diesem Wochenende sollen wieder wie gewohnt einlaufen.

In einem Statement, das Fussball.de auf der Website und bei Instagram teilte, heißt es: "Seit dem iOS-Update am Dienstag erreichen uns viele Nachrichten von euch. Ihr seid wütend, traurig und enttäuscht. Das können wir nachvollziehen. Dass die App nun aktuell bei vielen von euch stark fehlerhaft ist, haben wir - so ehrlich und selbstkritisch müssen wir sein - nicht erwartet."

Und weiter: "Euch fehlt damit eine wichtige Grundlage für eure Vereins- und Mannschaftsorganisation. Das darf so nicht sein, dafür können wir uns bei euch nur entschuldigen. Aus diesem Grund könnt ihr ab sofort eine Aktualisierung durchführen und wieder zur alten, bekannten Version zurückzukehren."

Nun arbeiten die Entwickler - Fussball.de ist ein Angebot des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) - daran, die Fehler der neuen App zu beheben. "Eure Rückmeldungen zu Aufbau, Übersichtlichkeit und Design sammeln wir akribisch und versuchen, die App anhand eures Feedbacks zu optimieren, damit ihr zukünftig auch die neue App als Heimat des Amateurfußballs nutzen könnt."

Wobei viele User überhaupt keine Notwendigkeit für eine neue App zu sehen scheinen. Auf der Instagram-Seite von fussball.de kommentiert etwa ein Nutzer: "Ihr seht doch jetzt, dass eine neue Version überhaupt nicht nötig ist, die Leute waren glücklich mit der Alten. Also Entwicklung bitte einstellen. Alles so lassen und alle sind happy." Und das ist nur einer von etlichen Kommentaren mit diesem Tenor.