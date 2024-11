Amateure: "Unterirdisch", "Müll" - Nutzer empört über Fussball.de-Update

Fussball.de wollte seiner App durch ein Update "einen neuen Anstrich" verleihen. Die Nutzer sind davon alles andere als begeistert.

Für den Amateurfußball ist sie unverzichtbar und auf dem Handy eines jeden Fußball-Fans installiert: die Fussball.de-App. Das durchaus veraltete Design sei in die Jahre gekommen, das war wohl die Annahme der Betreiber. Aus diesem Grund erschien am 19. November für iOS-Nutzer ein neues Update.

Das Ziel: Durch ein völlig neues Design und einen gänzlich überarbeiteten Aufbau sollten die User mehr mitwirken, die App nach ihren Wünschen und Vorlieben gestalten können. Öffnete man die App, die nun mit neongrünem Logo daherkommt, galt es zunächst einen Account anzulegen, um seine Lieblingsvereine verfolgen zu können.

Allein diese Tatsache stieß schon einigen Nutzern sauer auf: "Was haben die mit der App gemacht?! Nachdem das Update installiert war, wurden plötzlich meine ganzen gespeicherten Vereine gelöscht. Außerdem wurde ich mehr oder weniger dazu gezwungen, mich anzumelden, was vorher nicht der Fall war", beschwert sich ein User in den Bewertungen.

Nach der erfolgten Anmeldung erschien die App in völlig neuem Design. Aufgebaut wie ein soziales Netzwerk, leitet Fussball.de den Nutzer als zuerst auf den Home-Feed. "Im Homefeed werden Mannschaftsnews und Spielberichte deiner abonnierten Mannschaften angezeigt. Dazu gibt es News von der FUSSBALL.DE-Redaktion", heißt es in einer Erklärung auf der Website.

Es geht also nun darum, durch Abonnements von Ligen und Mannschaften den eigenen Feed nach dem eigenen Geschmack einzurichten. Auch die Möglichkeit eines Gefällt-mir-Buttons kann nun genutzt werden. Allerdings plagen noch viele Fehler die Benutzeroberfläche. Anmeldungen funktionieren nicht, Abonnements werden nicht angezeigt.

Die Folge: Hunderte empörte Nutzer, die ihrem Unmut Luft machen: Im App-Store hat Fussball.de aufgrund der zahlreichen Beschwerden nur noch 1,1 von fünf möglichen Sternen. Der Tenor der Nutzer: Die alte App sei übersichtlich und intuitiv gewesen, der "neue Anstrich" sei nutzerunfreundlich, unübersichtlich, schalte zu viel Werbung und sei zudem fehlerbehaftet.

Ein Update sei zwar nötig gewesen, aber nicht so, meinen zumindest viele User: "Die Gebete wurden erhört und die App neu gestaltet, in der Hoffnung, dass sie nun reibungslos läuft. Leider ist schon der Login nicht möglich, und es erscheint lediglich eine Fehlermeldung. Somit kann auch keine Liga, kein Verein oder eine Mannschaft abonniert werden", klagt ein Benutzer.

Fussball.de reagierte bereits auf die negativen Rückmeldungen. In einer Erklärung der Betreiber heißt es: "Danke für euer Feedback. Wir hören euch zu und nehmen eure Rückmeldungen sehr ernst. Dass bei der App noch nicht alles glatt läuft und Fehler auftreten, ist uns bewusst. Wir sind bestrebt, die Probleme möglichst zeitnah zu lösen."

Man wolle nun "im Doppelpass" mit den Usern die App gemeinsam weiterentwickeln, um ein für alle zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Das Update erscheint am 26. November auch für Android-Geräte und am 3. Dezember auf der Website. "Spätestens ab dem 3. Dezember wird die App automatisch aktualisiert."