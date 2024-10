Der BVB empfängt heute Abend den FC St. Pauli zum Heimspiel. Ob Bahn oder PKW: Fans brauchen gute Nerven: Wegen Sperrungen droht Verkehrschaos.

Heute Abend ist es wieder so weit: Nach der Länderspielpause eröffnet Borussia Dortmund gegen den FC St. Pauli den 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wer aber pünktlich zum Anpfiff im Stadion sein will, der muss extrem pünktlich losfahren: Rund um das BVB-Spiel droht in Dortmund ein Vekehrschaos.

Egal aus welcher Richtung die Fans anreisen, egal ob mit der Bahn oder mit dem PKW – überall ist mit Beeinträchtigungen bei der An- wie bei der Abreise zu rechnen:

Gleich vier während der BVB-Heimspiele hoch frequentierte Bahnstrecken sind gesperrt, die Ferienzeit bedeutet zudem Bauzeit und damit Sperrungen auf den umliegenden Autobahnen – und dann findet in der benachbarten Westfalenhalle auch noch eine große Parallelveranstaltung statt.

Die Parkplatzsuche wird also auch zur Qual. Man kann gar nicht früh genug losfahren, auch der BVB informiert auf seiner Homepage bereits über die vielfältigen Störungen.

BVB gegen St. Pauli: Anreise mit dem Auto – hier ist gesperrt

Im Auto sind gute Nerven gefragt, gerade auf der A40 ist derzeit gefühlt mehr Strecke gesperrt als befahrbar. Schon länger ist der Teil zwischen dem Kreuz Bochum und der Anschlussstelle Bochum-Harpen gesperrt.

Aktuell ist auch der Bereich zwischen Essen Zentrum und Gelsenkirchen Süd komplett dicht. Und dann wird die 40 ab 21 Uhr auch noch im Bereich Kreuz Duisburg-Kaiserberg ab 21 Uhr in beide Richtungen wegen Straßen- und Brückenarbeiten bis Montag nicht mehr befahrbar sein. Ebenfalls gesperrt: die A52 Richtung Dortmund zwischen Essen-Bergerhausen und Dreieck Essen-Ost und ab 18 Uhr auch die A44 zwischen Essen-Kupferdreh und Essen-Überruhr.

Wer es mit viel Geduld und großzügiger Planung dann endlich nach Dortmund schafft, dem droht das nächste Stocken: Im B1-Tunnel auf der Ardeystraße ist nur eine der beiden Tunnelröhren befahrbar, da die andere derzeit saniert wird.

BVB gen St. Pauli: Zu wenig Busse für Schienenersatzverkehr – hier droht Chaos

Ist das Stadion dann endlich nah, beginnt die nächste Probe für die Nerven: die Parkplatzsuche. Weil in der Westfalenhalle der „Schlagerboom“ rund 10.000 Besucher anlockt, ist laut BVB davon auszugehen, „dass viele A-Parkplätze bereits belegt sind“. Der BVB verweist auf die Parkplatz an der Technischen Universität, die zwei Euro kosten. Von dort fahren Shuttlebusse zum Stadion.

Auf Busse greift auch die Bahn zurück. Weil der RB 53, der zwischen Dortmund und Iserlohn verkehrt, aktuell ausfällt, wurde ein Schienenersatzverkehr über Schwerte eingerichtet. Gleiches gilt für den RE 57 (Dortmund-Arnsberg-Winterberg/Brilon) und den RB 59 zwischen Dortmund und Soest.

Allerdings: Schon jetzt ist klar, dass es nicht genug Busse sein werden, um dem erhöhten Fahrgastaufkommen wegen des BVB-Spiels Herr zu werden. Eine Aufstockung des Schienenersatzverkehrs ist nicht möglich. Wie der WDR berichtet, wurde die Anzahl der Busse festgelegt, als der Spielplan des BVB noch nicht feststand.

BVB gegen St. Pauli: Hier sind Sonderzüge im Einsatz

Der BVB schreibt dazu auf seiner Homepage zur Anreise: „DB Regio hält mit der Linie RE 57 aus dem Sauerland außerplanmäßig am SIGNAL IDUNA PARK: an Dortmund-Signal Iduna Park um 18:15 Uhr, 19:15 Uhr und 20:15 Uhr; an Dortmund-Hbf. um 18:20 Uhr, 19:20 Uhr und 20:20 Uhr. 18:41 Uhr bzw. 19:41 Uhr fahren Züge ab Dortmund-Hbf. Richtung Sauerland mit Halten an Dortmund-Signal Iduna Park um 18:46 Uhr und 19:46 Uhr.“

Innerhalb Dortmunds fällt zudem auch noch die S4 aus, die zwischen Stadthaus und Unna verkehrt.

Immerhin: Es sind einige Sonderzüge im Einsatz. Der BVB informiert: „Sonderzug TRI nach Hamm: Wegen der Sperrung zwischen Holzwickede und Unna fährt der Sonderzug vom Bhf.-Signal Iduna Park über Dortmund Hbf. und Kamen nach Hamm (auch schon bei der Anreise., allerdings ohne Halt am Hbf.).“

Dieser fährt nach dem Spiel um 23.30 Uhr ab Bahnhof Signal-Iduna-Park über Dortmund-Hauptbahnhof wieder zurück nach Hamm. Ebenfalls gibt es um 23.11 Uhr einen Sonderzug nach Lünen mit Halten an Dortmund-Hauptbahnhof, Kirchderne, Derne und Preußen.