Champions League: BVB gegen Celtic - Uefa-Protest, Pfeifkonzert, Pyro-Show

Vor dem Spiel zeigt die Dortmunder Südtribüne ein großes Protestplakat. Es geht gegen die Uefa. Im Gästeblock wird Pyro gezündet.

Der neue Modus in der Champions League kommt nicht bei jedem gut an, das machten am Dienstagabend vor dem Heimspiel gegen Celtic Glasgow auch die Fans von Borussia Dortmund klar.

Auf einem großen Banner auf der Südtribüne protestierten sie gegen die Reform, in großen Buchstaben stand dort „Uefa Mafia“ geschrieben und darunter: „You don‘t care about the sport - all you care about is money!“ Um die Kritik am Europäischen Fußball-Verband zu untermauen, pfiffen Teile der Fans während der neuen Hymne.

Im Gästeblock wurde derweil vor Anpfiff Pyrotechnik gezündet, deren Rauch das Stadion in den ersten Minuten einnebelte. In diesen ging es heiß er, drei Tore fielen innerhalb der ersten 15 Minuten. Emre Can traf erst per Foulelfmeter, dann jedoch ins eigene Tor. Karim Adeyemi besorgte dann das 2:1. Auch in der Folge blieb das Spiel unterhaltsam und temporeich.

Es kribbelte ansonsten auch rund um das zweite Spiel in dieser Königsklassen-Saison, was vor allem daran lag, dass sich zwei Traditionsklubs mit großer Fan-Unterstützung gegenüberstanden.

Ein besonderes Auge wurde im Vorfeld auf Celtics Ultra-Gruppe „Green Brigade“ gelegt, die immer wieder pro-palästinensische Banner im Stadion zeigte, was an sich kein Problem ist - so auch am Dienstag in Dortmund. Sie überschritt aber auch Grenzen: Wie zum Beispiel am 7. Oktober 2023, dem Tag, an dem Hamas-Terroristen mehr als tausend israelische Menschen getötet und Geiseln genommen hatten. An diesem Tag hielten Mitglieder der „Green Brigade“ ein Banner hoch mit der Aufschrift „Befreit Palästina - Sieg dem Widerstand!“.





Der Grund für die Unterstützung der Palästinenser liegt in der Geschichte Celtics begründet, sie ist von irischen Einwanderern geprägt. Viele Fans sehen in der irischen Geschichte mit der britischen Besatzung Parallelen zur Situation in Nahost. „Celtic wurde aus einer Hungersnot und Unterdrückung geboren, ein Produkt der Kolonialherrschaft, des Todes und der Massenvertreibung von Menschen“, erklärt die „Green Brigade“. „Aufgrund dieser Geschichte sind die Fans von Celtic für ihr Mitgefühl und ihre Solidarität bekannt. Sie stellen sich stets auf die Seite der Unterdrückten und Mittellosen.“