Die Euphorie bei Alemannia Aachen ist riesig nach dem Aufstieg in die 3. Liga. Daher reichten die 2500 Karten nicht, die man für das RWE-Spiel erhielt.

Es war zu erwarten, nun ist es offiziell. Das Heimspiel von Rot-Weiss Essen zum Start der 3. Liga am Samstag (14 Uhr) gegen Alemannia Aachen ist ausverkauft.

Der Heimbereich ist bereits seit Tagen voll, nun meldete auch die Alemannia ausverkauft. 2500 Tickets gingen rund um den Tivoli weg für die Partie in Essen.

Wobei die Zahl etwas überrascht, denn 2500 Karten sind mehr als die üblichen zehn Prozent, die Gästefans zur Verfügung gestellt werden. Beim Verkauf der Tickets ging es wohl teils wenig gesittet zur Sache.

Dementsprechend meldete sich die Fanbetreuung der Alemannia via Facebook zu Wort und schrieb: "Kurz nur so viel: wenn wir darüber nachdenken müssen, bei einem Kartenverkauf demnächst Ordner zu bestellen, dann läuft hier gewaltig was schief."

Nach der Beschreibung der Fanbetreuung waren Ehrenamtler und Mitarbeiter gefrustet und teils "den Tränen nahe." In dem Schreiben heißt es: "Dann sind wir an einem Punkt angelangt, wo jeder in sich gehen sollte und sich fragen sollte, ob das alles noch korrekt ist."

Das Problem: Die 2500 Karten für die Aachener teilten sich auf in 2000 Steh- und 500 Sitzplätze. Knapp 900 Tickets waren reserviert, weil die Aachener auch Auswärtsdauerkarten anbieten und dementsprechend etwa 900 Anhänger eine Option hatten, auf eine Karte für RWE zuzugreifen. 500 der Karten gingen online über die Ladentheke für auswärtige Fans.

Blieben noch 1100 Karten für den Rest. Da die Nachfrage dementsprechend viel größer war als das Angebot, ging es vor Ort teils unter der Gürtellinie her. Daher endet das Schreiben der Fanabteilung mit den Worten: "Wir haben so eine geile Saison hinter uns, so viel erreicht und nur wenige Wochen später wird nur noch gemotzt und alles schlecht geredet. Denkt mal alle drüber nach."

Aachens Pressesprecherin Meghan Makarowski erklärte gegenüber der "Aachener Zeitung": "Nur einzelne Anhänger haben erbost reagiert. Hunderte Fans waren friedlich. Wir müssen jetzt sehen, was wir beim nächsten Mal besser machen können."

Wer keine Karte hat, kann den Auftakt im Fernsehen verfolgen. Der WDR bietet ab 14:00 Uhr eine Liveübertragung im Free-TV an. Zudem können alle Spiele der 3. Liga live im Pay-TV auf MagentaSport geschaut werden.