Nach dem dramatischen Klassenerhalt geht der Blick beim VfL Bochum weiter in Richtung Bundesliga. Ein Fan-Highlight wurde schon verkündet.

Rund sechs Wochen ist es her, da stand der VfL Bochum mit einem Bein in der zweiten Liga. Dann folgte ein sensationelles 3:0 bei Fortuna Düsseldorf, ein Elfmeterschießen für die (jüngeren) Geschichtsbücher und die Gewissheit, dass der VfL auch in der kommenden Saison Bundesligist sein wird. Entsprechend heiß sind die Fans auf die kommende Saison, die ein erstes Highlight schon sicher hat: Es wird ein Fan-Sonderzug rollen.

Konkret geht es um das Auswärtsspiel bei den Freunden vom FC Bayern München, das entweder am 7., 8. oder 9. März 2025 stattfinden wird. Die Organisatoren des ZuZ-Fanexpress haben diesen Termin bereits dick im Kalender markiert und werden einen VfL-Zug auf die Gleise schicken. Der reguläre Fahrkartenpreis liegt bei 75 Euro. Die ersten 60 Fahrkartenkäufer haben die Chance, in Wagen eins Plätze zum Preis von 65 Euro zu ergattern. „Zögert nicht lange, ihr fahrt am Ende ja doch nach München, egal wann genau gespielt wird“, schreiben die Organisatoren.

Den VfL Bochum und den FC Bayern München verbindet eine mittlerweile seit über 50 Jahren bestehende Fanfreundschaft. Mit Ausschreitungen oder ähnlichem ist nicht zu rechnen, im Gegenteil: Bayern-Fans seien explizit eingeladen, mitzufahren, schreiben die Organisatoren. Es werde auch keinen separaten Wagen für Bayern-Fans, dafür aber einen Partywagen, Getränke, Snacks und Bier der beliebten Bochumer Brauerei Moritz Fiege zu „fairen Preisen“ angeboten.

Weiter schreiben die Organisatoren: „Das Münchener Stadion ist groß und es gibt sehr wahrscheinlich ausreichend Tickets für Gästefans. Wir hoffen deshalb, dass der VfL allen Bochumer Sonderzugfahrern eine Eintrittskarte wird garantieren können. Das ist aber noch nicht geklärt.“ Ebenso natürlich die Abfahrtszeiten des Zuges. Dazu werde es erst verlässliche Infos geben, wenn auch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) das Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München zeitgenau angesetzt hat.

Kein Sonderzug zum Saisonfinale beim FC St. Pauli

Zum letzten Spiel des VfL Bochum beim FC St. Pauli wird es dagegen keinen Sonderzug geben. „Da es für das Spiel nur wenige Karten für uns Bochumer geben wird, wird es zum letzten Spiel der Saison keinen Sonderzug geben. Der VfL wäre nicht in der Lage, wie in der Vergangenheit die Zugfahrer mit Eintrittskarten zu versorgen, sodass die Organisation eines Sonderzuges nicht sinnvoll ist.“