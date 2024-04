Keine Auto-Anreise: Hannover 96 mit einer Bitte an alle Schalke-Fans

Der FC Schalke 04 gastiert am Sonntag bei Hannover 96. Was S04-Fans bei der Anreise laut den Niedersachsen beachten sollten.

Das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 sorgt für ein volles Haus bei Hannover 96. Mit 49.000 Zuschauern ist die Heinz von Heiden Arena am Sonntagmittag (13.30 Uhr/Sky) erstmals seit dem Saisonauftakt ausverkauft - und das bereits seit Ende Februar. Sicher werden sich beim freien Vorverkauf auf etliche Fans der Königsblauen mit Tickets eingedeckt haben.

Mindestens 10.000 Anhänger aus Gelsenkirchen werden erwartet. „Wahrscheinlich wird es wieder eine große Karawane über die A2 bis Hannover geben“, scherzte S04-Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann in der Halbzeitpause des 0:0 gegen Karlsruhe am Ostersonntag.

Bis zum Parkplatz am Hannoveraner Stadion sollte diese Karawane allerdings nicht fahren - zumindest, wenn es nach dem gastgebenden Verein und der örtlichen Polizei geht. Sie bitten die Gästefans in einer Mitteilung darum, ohne das eigene Auto zur Arena zu kommen. Hintergrund: Auf dem dortigen Großraumparkplatz „Schützenplatz“ stehen aufgrund eines Stadtfestes am Sonntag keine öffentlichen Parkplätze zur Verfügung.

Hannover empfiehlt Schalke-Fans frühzeitige Anreise

Die Fans werden stattdessen gebeten, die Park-and-Ride-Plätze an den Stadtgrenzen zu nutzen und anschließend die Stadtbahn zu nutzen oder im Bestfall bei der gesamten Anreise auf den ÖPNV zu setzen. Die Eintrittskarten sind ab drei Stunden vor Anpfiff als Fahrschein im Tarifgebiet des Großraum-Verkehr Hannover (GVH) gültig. Zudem werde die Anreise mit dem Fahrrad empfohlen.

Die Stadiontore öffnen um 11.30 Uhr - also zwei Stunden vor dem Anpfiff. „Wer frühzeitig anreisen kann, sollte dies bitte tun. Wir wollen unmittelbar vor dem Anpfiff natürlich Wartezeiten am Einlass vermeiden“, heißt von der 96ern. Es werde gewohnt intensive Kontrollen geben, um die Sicherheit aller Gäste im Stadion zu gewährleisten. „Wir bitten alle Zuschauerinnen und Zuschauer des Spiels schon jetzt darum, bei der Anreise ein paar Minuten mehr einzuplanen.“