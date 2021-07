Der Wuppertaler SV hat den Sohn eines früheren WSV-Profis verpflichtet. Matyas Juracsik Junior wechselt zur neuen Saison zu den Rot-Blauen.

Die älteren Fans werden sich gerne an Matyas Juracsik zurückerinnern. Der Abwehrspieler kam 1987 von Rot-Weiss Essen zum Wuppertaler SV und spielte letztendlich sechs Jahre im Stadion am Zoo. Dabei feierte er unter anderem mit den Bergischen den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Dieser Name wird nun auch in der kommenden Saison wieder bei den Rot-Blauen präsent sein. Wie der Verein am Donnerstagmorgen bekanntgab, haben die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Stephan Küsters den gleichnamigen Sohn unter Vertrag genommen.

„Er ist ein junger Spieler, der aber schon in Ungarn seine ersten Erfahrungen sammeln konnte - auch im Seniorenfußball“, berichtet Küsters in der Pressemitteilung des Klubs. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm seine ersten Schritte in Deutschlang zu gehen. Bei seiner weiteren Entwicklung wollen wir ihm jetzt helfen.“

Enkel von Friedhelm Runge

Juracsik spielt auf der Position des Linksverteidigers, ist 19 Jahre alt und nicht nur der Sohn des Ex-WSV-Profis, sondern auch gleichzeitig der Enkel des langjährigen WSV-Präsidenten und Unterstützers Friedhelm Runge. Beim Testspiel am Dienstag gegen den TSV Steinbach kam er bereits zu einem zwölfminütigen Einsatz.

Auch Juracsik selbst ist gespannt auf seine neuen Aufgaben in der Regionalliga West: „Ich freue mich, dass ich diesen Sprung geschafft habe und möchte mich persönlich weiterentwickeln. Wir haben uns gemeinsam mit dem Team große Ziele gesetzt und bereiten uns jetzt gemeinsam auf die Saison vor“, zitieren die Wuppertaler ihren Neuankömmling.

Den Wuppertaler SV kennt er bereits seit frühester Kindheit. „Ich habe schon in Ungarn die Erfolge beobachtet und war schon in meinen jungen Jahren öfters im Stadion. Ich bin stolz, dass ich nach meinem Vater auch das Trikot des WSV anziehen darf und arbeite nun mit Vollgas in Rot-Blau.“