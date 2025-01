Traditionsmasters: Resttickets am Spieltag

Der Countdown läuft: Das NRW-Traditionsmasters 2025 – ein Muss für Fußballfans!

Das Jahr 2025 startet mit einem echten Kracher: Am Sonntag, den 5. Januar, wird die Westenergie Sporthalle in Mülheim zur Bühne für die 18. Auflage des NRW-Traditionsmasters. Die Altstars des Revierfußballs treffen hier aufeinander und kämpfen vor rund 2.500 begeisterten Fans um den begehrten Titel. Ein Event, das Fußballgeschichte lebendig werden lässt!

Die Vorfreude ist deutlich spürbar, denn der Vorverkauf für dieses einzigartige Hallenspektakel läuft auf Hochtouren. Das große Interesse zeigt, wie beliebt und traditionsreich diese Veranstaltung ist. Es ist ein Pflichttermin für alle, die Fußball und Emotionen lieben.

Auch spontane Fans kommen auf ihre Kosten, denn es gibt weiterhin die Möglichkeit, am Veranstaltungstag Tickets an der Tageskasse zu erwerben. Diese öffnet am Spieltag um 10:30 Uhr direkt an der Westenergie Sporthalle. Wer also kurzfristig dabei sein möchte, hat die Chance, sich noch ein Ticket zu sichern und Teil dieses besonderen Erlebnisses zu werden. Die mitreißende Atmosphäre unter dem Hallendach wird Sie garantiert begeistern.

Damit am Spieltag alles reibungslos abläuft, wird eine frühzeitige Anreise empfohlen. Wichtig: Die Tickets müssen beim Einlass gescannt werden, daher bitten wir alle Gäste, ihren Ticketcode griffbereit zu halten, um den Zugang schnell und unkompliziert zu gestalten.

Aufgrund der zu erwartenden Verkehrslage und der begrenzten Parkmöglichkeiten rund um die Halle empfehlen wir dringend, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Alternativ stehen auch die Parkhäuser am FORUM Mülheim (Dickswall), am Evangelischen Krankenhaus (Ruhrstraße) und am StadtQuartier Schlossstraße (Friedrich-Ebert-Straße) zur Verfügung.

Das NRW-Traditionsmasters bietet nicht nur hochklassigen Fußball, sondern auch die einmalige Gelegenheit, die Legenden von einst noch einmal in Aktion zu sehen. Freuen Sie sich auf spannende Duelle, spektakuläre Tore und jede Menge Emotionen, die nicht nur Fußballfans, sondern die ganze Familie begeistern werden.