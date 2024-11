Der VfL Bochum steckt tief im Bundesliga-Tabellenkeller. Jetzt wartet das Spiel bei Eintracht Frankfurt. Dort gab es schon einmal einen großen Befreiungsschlag. Weisse noch?

Am neunten Spieltag reist der VfL Bochum mit großen Abstiegssorgen in der Bundesliga zu Eintracht Frankfurt. 2007 gelang dort ein großer Befreiungsschlag. Weisse noch?

Nein, zu beneiden ist der VfL Bochum wirklich nicht, ein mickriges Pünktchen steht nach acht Bundesliga-Spieltagen zu Buche. Ganz anders die Situation in Frankfurt, die mit 14 Punkten von Rang Sechs grüßen – direkt vor Borussia Dortmund.

2007 sah das ganz anders aus, als fünf Spieltage vor Schluss beide Vereine um den Nichtabstieg kämpften. Frankfurt als 12. hatte vier Punkte Vorsprung vor Arminia Bielefeld auf dem ersten Abstiegsplatz. Bochum, einen Platz hinter der Eintracht, hatte drei Zähle auf Bielefeld. Am 30. Spieltag bahnte sich also echter Abstiegskampf an.

Und der VfL nahm den Kampf direkt an und ging in jeden Zweikampf. Dennoch hatten die Frankfurter die besseren Chancen, die Versuche von Michael Fink und Maohiro Takahara sorgten aber nicht für die ganz große Gefahr. Etwas Glück hatten die Bochumer dann aber bei einem Versuch von „Fußballgott“ Alexander Meier, der an den Außenpfosten knallte.

Bochum hält die Klasse – und kostet Schalke die Meisterschaft

Das Spiel flachte in der Folge ab – und wie es für einen Abstiegskracher üblich ist, sorgte ein Abwehrfehler für den ersten Treffer des Tages. Aleksandar Vasoski versuchte den Rückpass zu Eintracht-Legende Oka Nikolov, doch Theofanis Gekas ging dazwischen, ging am Torhüter vorbei und schoss den Ball aus spitzem Winkel ins Tor. Der Grieche sollte schlussendlich mit 20 Treffern Torschützenkönig werden.

In der zweiten Halbzeit versuchte Frankfurt durch Umstellungen von Trainer Friedhelm Funkel mehr, doch Jaroslav Drobny hielt den Kasten sauber. Vielmehr war es Joel Epalle, der mit zwei Toren innerhalb von zehn Minuten für die Entscheidung sorgte.

Zunächst war es ein Konter, den der heutige U21-Trainer des VfL, Heiko Butscher, mit einem tollen Pass auf den Kameruner abschloss, der humorlos abschloss. Nach einem weiteren Konter und Doppelpass mit Gekas schlenzte Epalle den Ball in die rechte Ecke – Nikolov war chancenlos.

Der Sieg war die Vorentscheidung für den Klassenerhalt. Beide Mannschaften hielten letztlich aber die Klasse, Borussia Mönchengladbach, Alemannia Aachen und Mainz 05 stiegen in die 2. Bundesliga ab. Der VfL wurde sogar (vor Borussia Dortmund) Tabellenachter – und kostete Schalke 04 dabei mit einem 2:1-Sieg am 31. Spieltag sogar noch die Deutsche Meisterschaft. Weisse noch?