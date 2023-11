Weisse noch? Als Bayer Uerdingen 1985 den DFB-Pokal gewann

1985 schrieb Bayer 05 Uerdingen ein kleines Stück Fußballgeschichte. Der Underdog aus Krefeld setzte sich im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München durch. Weisse noch?

Am 26. Mai 1985 schrieb Bayer 05 Uerdingen (seit 1995: KFC Uerdingen 05) ein kleines Stück Fußballgeschichte. Als vermeintlicher Außenseiter traf Uerdingen im DFB-Pokalfinale auf den Titelverteidiger FC Bayern München.

Der Großteil der Fußballfans wusste wahrscheinlich nicht einmal, wo Uerdingen liegt. Trotzdem gelang der Mannschaft von Karl-Heinz "Kalli” Fischer das Wunder: Mit 2:1 setzte sich Uerdingen gegen den großen FC Bayern München durch.

Nachdem die Bayern bereits in der achten Minute durch Dieter Hoeneß in Führung gingen, konnte Horst Feilzer keine sechzig Sekunden später den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielen. Die Bayern fanden nicht gut in die Partie, Uerdingen dagegen gab immer mehr Gas. Es passierte das, was vorher keiner für möglich gehalten hat: Der Underdog aus Krefeld ging in Führung. Wolfgang Schäfer traf zum 2:1. Der Jubel im ausverkauften Olympiastadion war riesig.

Der einzige Nationalspieler im Team von Bayer Uerdingen: Matthias Hergert. Zwischen 1983 und 1988 stand er in 39 Spielen für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz und spielte von 1982 bis 1989 für Uerdingen.

Der 68-Jährige erinnert sich gerne an das Sensationsspiel zurück: "Für uns als Außenseiter war das eine angenehme Aufgabe. Das war eine besondere Situation, die wir alle genossen haben. Wir waren uns aber auch unseren Stärken bewusst. Als Bayern aber in Führung gegangen ist, dachten alle, dass das Spiel jetzt seinen Lauf nimmt und wir klar verlieren."

So sehen Sieger aus

Der frisch gekürte Deutsche Meister musste sich also im Pokalfinale geschlagen geben. Die Freude bei den Krefelder war umso größer. "Natürlich haben wir angemessen gefeiert. Wir haben den Sieg sehr genossen. Nach dem Spiel haben wir uns erstmal gegenseitig gratuliert und eine Ehrenrunde gedreht. Bis zur Pokalübergabe dauert das natürlich etwas. Die ist zwar nicht so pompös wie heute, aber das war schon ein sehr besonderer Moment für uns alle", erinnert sich Hergert.

Er ergänzt: "Als wir endlich in der Kabine waren, haben wir in Ruhe ein Bierchen getrunken und dann angemessen gefeiert." Am nächsten Tag ging es für die Pokalsieger in Richtung Heimat. In Krefeld wartete ein großer Empfang auf die Mannschaft, erinnert sich Herget: "Der Empfang in Krefeld war schon sehr besonders. Für Krefelder Verhältnisse war das grandios. Da war ich sehr beeindruckt."

Die nächste Sensation: Der 7:3-Sieg gegen Dynamo Dresden

Ein Jahr später gelang Bayer 05 Uerdingen dann die nächste Sensation: Vielen ist es vielleicht als "das Wunder von der Grotenburg" bekannt. Im Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger traf Uerdingen auf den DDR-Pokalsieger Dynamo Dresden. Das Hinspiel verloren die Krefelder mit 0:2. Auch in der ersten Halbzeit des Rückspiels sah es nicht gut aus. Hergert lag mit seiner Mannschaft 1:3 zurück.

Der Mannschaftskapitän erinnert sich: "In der Halbzeitpause wurde nicht mehr viel gesagt. Alle waren sehr niedergeschlagen. Ich als Kapitän habe dann noch gesagt, dass wir uns noch so gut wie möglich verkaufen müssen. Es hat keiner mehr daran geglaubt, dass wir das Spiel drehen. Das war Quatsch, völlig unmöglich."

Doch dann passierte das Unmögliche: Uerdingen traf in der zweiten Hälfte sechs Mal das Tor der Dresdner und konnte das Spiel sensationell drehen. Mit einem wahnsinnigen 7:3-Sieg, der sicherlich in die Geschichtsbücher des Fußballs einging, sicherten sich die Krefelder den Einzug ins Halbfinale. Gegen den spanischen Pokalsieger Atletico Madrid musste man sich aber dann geschlagen geben.

Das waren die erfolgreichsten Zeiten von Bayer 05 Uerdingen. In den 1970er und -80er Jahre waren die Krefelder eine Fahrstuhlmannschaft. Nach der Trennung im Jahr 1995 von der Bayer AG rutschte Uerdingen langsam in den Amateurfußball ab. Aktuell spielt der KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein.