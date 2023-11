18 Fragen an: Samet Kanoglu - "Profi? Ich war ein Musterbeispiel für Disziplinlosigkeit"

Auch in der Bezirksliga tummeln sich Spieler, die das Zeug hatten, um einst viel weiter oben zu spielen. So ein Beispiel ist auch Samet Kanoglu vom SC Reken.

Samet Kanoglu, in Bottrop und Umgebung ein äußerst bekannter Amateurfußballer, steht seit dem Sommer 2022 beim SC Reken unter Vertrag.

Beim aktuellen Tabellenführer der Bezirksliga Staffel 11 in Westfalen ist der Offensivspieler ein wichtiger Baustein des Erfolgs. Acht Tore steuerte Kanoglu selbst bei und konnte auch schon sechs Treffer vorbereiten. Heißt: Kanoglu war nahezu an der Hälfte der 32 Rekener Buden beteiligt.

"Es läuft in dieser Saison sehr gut für uns. Im Vordergrund steht immer der Erfolg der Mannschaft. Wir sind ja hier nicht beim Tennis, wo jeder für sich spielt. Aber natürlich freue ich mich, dass ich meinen Teil zum Erfolg beitragen kann", sagt Kanoglu, der Bademeister bei der Stadt Bottrop ist.

Der 28-Jährige, der einst in der Türkei für Erbaaspor ein Profispiel absolvierte, stellt sich dem RevierSport-Fragenkatalog.

Meine größte Stärke ist... das Dribbling.

Meine größte Schwäche ist... das Kopfballspiel.

Bei uns in der Kabine… herrscht eine Bombenstimmung.

Der beste Moment meiner Fußballerkarriere war… mein einziger Profieinsatz. Das war in der Saison 2017/2018 für Erbaaspor. Leider hat es nicht für mehr gereicht. Das hat aber auch Gründe, die ich gleich erläutern werde.

Das schönste Tor meiner Karriere war… das ist schwer zu sagen. Es gab viele schöne Tore. Ein sehr wichtiges bleibt mir aber besonders in Erinnerung. Das war in der Saison 2015/2016 für den VfR Bottrop-Ebel im Aufstiegsspiel in die Bezirksliga gegen SV Rhenania Bottrop. Wir haben 3:1 gewonnen und ich habe mit dem dritten Treffer den Sack zugemacht - wir waren fortan Bezirksligist! Das war schon geil.

Ich bin kein Fußballprofi geworden, weil… mir die Disziplin gefehlt hat. Ich hatte schon in der Jugend Probleme mit der Disziplin. Ich muss leider sagen, aber auch ehrlich sein, dass ich das Musterbeispiel von Disziplinlosigkeit war. Ein Komplettpaket! Leider. Mal hatte ich keine Lust auf das Training, mal hat der Trainer, mal der Mitspieler mir nicht gepasst. Da war ich echt schlimm. Heute, mit 28 Jahren, bin ich eigentlich das Gegenteil. Ich bin super entspannt und freue mich einfach zu kicken.

Das Beste am Ruhrgebiet ist… Bottrop!

Entweder, oder?

Dortmund oder Schalke? Dortmund.

Bier oder Wasser? Wasser.

Club oder Kneipe? Kneipe.

Natur- oder Kunstrasen? Naturrasen.

Kämpfer oder Künstler? Künstler.

Fußball im TV oder Stadion? Lieber Amateurfußball (lacht). Wenn es eine Möglichkeit gibt, dann gehe ich aber gerne ins Stadion. Zuletzt war ich zum Beispiel bei Rot-Weiss Essen gegen SC Verl und im Europapokal beim Spiel FC Brügge gegen meinen Lieblingsklub Besiktas Istanbul im Stadion. Man sieht, dass ich mir quasi alles anschaue: Vom Amateurfußball, über die 3. Liga bis zum Europapokal.

Zum Abschluss noch ein paar Fragen:

Mit wem möchten Sie gerne mal ein Bier trinken gehen? Mit Mario Balotelli! Ich kann mir gar nicht vorstellen, was dieser verrückte Typ für Geschichten auf Lager hat. Die würde ich mir sehr gerne erzählen lassen.

Worüber können Sie lachen?

Ich kann über alles lachen, auch über mich selbst. Ich lache jeden Tag sehr viel.

Was ist für Sie unverzichtbar?

Meine Familie!

Welche Musik hören Sie gerne und was läuft in der Kabine?

Ich höre gerne R 'n' B oder deutschen Rap. In der Kabine läuft da eher Techno oder Schlager - das ist nicht so mein Stil. Aber Reken ist auch gefühlt ein Dorf und die Jungs vom Dorf stehen fast alle auf Schlager (lacht). Gar nicht böse gemeint - ist aber so.

Wenn Sie noch einmal neu beginnen könnten, was würden Sie in Ihrem Leben anders machen?

Ich würde alles genau so machen. Das Leben schreibt seine eigenen Geschichten und die sollte man auch nicht verändern. Aber, klar: Aus vielen Dingen kann man seine Schlüsse und Lehren ziehen. Das versuche ich auch.