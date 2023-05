SC Reken: 17-Tore-Mann Kanoglu hat über seine Zukunft entschieden

Der SC Reken muss zur kommenden Saison auf die Dienste von Kudret Kanoglu verzichten. Nun hat auch dessen Bruder Samet Kanoglu eine Zukunftsentscheidung getroffen.

Drei Spieltage vor Saisonende liegt der SC Reken drei Punkte hinter Tabellenführer Sportfreunde Merfeld zurück. Die Rekener können noch von der Landesliga träumen. Ansonsten geht es in der Saison 2023/2024 in der Bezirksliga weiter.

Grund zur Freude hatten die Verantwortlichen aber jetzt schon: Denn 17-Tore-Mann Samet Kanoglu bleibt beim SC Reken! Der in Bottrop wohnhafte Torjäger schlug etliche Angebote aus dem Ruhrgebiet wie von Vereinen aus Bottrop, Oberhausen, Mülheim und Essen aus und entschied sich für eine Zukunft im westlichen Münsterland. Derweil hatte sich sein Bruder Kudret Kanoglu für eine Rückkehr in die Heimat, zum VfB Bottrop, entschieden. RevierSport berichtete.

"Eigentlich gibt es, was meine Verlängerung beim SC Reken anbetrifft, gar nicht viel zu sagen. Ich bin glücklich und fühle mich sehr wohl in Reken. Ich bin hier angekommen und deshalb gab es keinen Grund für mich zu wechseln, auch wenn mein Bruder den Verein verlässt. Ich freue mich auf viele erfolgreiche Spiele in Reken", erklärte der 28-jährige Stürmer, der mit der Kapitänin des VfL Bochum, Mara Wilhelm, liiert ist.

Die Rekener Vereinsverantwortlichen sind heilfroh, dass sie einen der beiden Kanoglu-Brüder beim SC halten konnten. "Samet ist schnell in Reken angekommen, machte bislang viele wichtige Tore für unsere Erste Mannschaft und begeistert so oft durch sein fußballerisches Können. Samet ist eine große Stütze für die jungen Fußballer im Team. Er passt sportlich und menschlich hervorragend ins Team und von daher freuen wir uns, dass Samet auch zur kommenden Saison das offensive Spiel beim SC Reken attraktiv gestalten wird. Nach dem Weggang von Bernd Olbing und Kudret sowie dem anstehenden Verjüngungsprozess im Kader wird Samet einmal mehr zum Führungsspieler und Mentor für die jungen Wilden", heißt es vom Rekener Vorstand.