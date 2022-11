Podcast: Die WM in Katar - hat der Fußball seine Seele verkauft?

Verletzte Menschenrechte, Korruption, Gier: Die Fußball-WM in Katar steht stark in der Kritik. Fußball-Funktionär Andreas Rettig dazu im Podcast.

Boykottforderungen statt Vorfreude: Viele Menschen und Fußball-Fans lehnen die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ab. Hat der Fußball mit der WM-Vergabe an Katar damals seine Seele verkauft? Oder kann eine WM die Zustände im Gastgeberland nachhaltig verbessern, so wie es die Befürworter behaupten? Kann man unter diesen Umständen überhaupt mit einem guten Gewissen Fußball schauen?

Über diese Fragen diskutieren wir in der Auftaktfolge unseres neuen FUNKE-Podcasts „WM Inside - Der Expertentalk“. Fußball-Funktionär Andreas Rettig geht mit FUNKE-Sportchef Peter Müller, Katar-Reporter Kai Schiller und Moderator Timo Düngen in die Analyse.

Sie können den Podcast „WM Inside - Der Expertentalk“ direkt hier im Player im Artikel oder in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone hören, zum Beispiel bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer. Einfach „WM Inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen.

Neuer Podcast nimmt die WM in Katar in den Fokus

Der neue Podcast „WM Inside“ liefert Hintergründe, Analysen und Eindrücke aus erster Hand von unseren FUNKE-Reportern aus Katar. Vor Turnierstart ordnet das WM-Inside-Team das Turnier nicht nur politisch ein, wir blicken auch auf die Vorbereitungen der deutschen Mannschaft und der anderen Teams. Von unserem WM-Studio in Essen aus diskutieren unsere Moderatoren mit Reportern, FUNKE-Fußballexperten und prominenten Gästinnen und Gästen. Mit Beginn des Turniers analysieren wir die Leistungen der deutschen Nationalmannschaft.

Neue Folgen gibt es nach jedem Deutschlandspiel, beziehungsweise nach dem Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. „WM Inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Jetzt kostenlos folgen und keine Folgen verpassen!

+++ Hier finden Sie den Podcast auch im Video +++