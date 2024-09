Teile der 2. Runde im Westfalenpokal standen am Mittwoch an. Westfalia Herne und Wiedenbrück gewannen relativ klar, im Landesliga-Duell ging es ins Elfmeterschießen.

Zehn von 16 Partien in der 2. Runde im Westfalenpokal sind gespielt. Und wie in vielen Partien zuvor, hatten die Favoriten auch am Mittwoch einige Probleme, unterklassige Teams zu bezwingen.

Zum Beispiel der ASC Dortmund, Spitzenteam der Oberliga Westfalen. Die Aplerbecker mühten sich beim Landesligisten YEG Hassel zu einem 1:0-Erfolg. Rafael Camprobin traf in der 2. Halbzeit - sein Tor bedeutete gleichzeitig den Endstand.

Auch Westfalenliga-Aufsteiger Westfalia Herne musste alles geben, um beim Landesligisten SF Wanne-Eickel zu bestehen - nach 90 Minuten wurde es mit dem 4:1 doch noch deutlich.

Ilker Murat Berberoglu brachte Herne kurz vor der Pause in Führung. Doch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs glich der Underdog durch Klaus Felix Ndoki aus. Berberoglu traf dann nach 55 Minuten zum zweiten Mal. Marcus Piossek machte neun Minuten vor dem Ende den Deckel auf die Begegnung. Maurice Bank erhöhte noch auf 4:1.

Eine klarere Angelegenheit war der 3:0-Erfolg des Regionalligisten SC Wiedenbrück beim A-Kreisligisten TuS Wadersloh. Christoph Linnemann, Fabian Brosowski und Davud Tuma trafen bereits in den ersten 30 Minuten für den haushohen Favoriten. Danach spielte der Viertligist die Partie runter.

Richtig spannend ging es im Landesliga-Duell zwischen dem Post TSV Detmold und dem SC Herford zu. In der regulären Spielzeit fielen keine Tore, daher musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Hier setzte sich der Gast aus Herford mit 5:4 durch.

Die 2. Runde im Westfalenpokal in der Übersicht

SpVg Brakel - SV Rödinghausen 0:5

SV Westfalia Soest - RW Ahlen 2:1

FC Eintracht Rheine - SF Lotte 1:2

Westfalia Kinderhaus - 1. FC Gievenbeck 1:2

FC Altenbochum - CFK Bochum 5:6 n.E.

TSG Dülmen - SpVgg Erkenschwick 0:5

Mittwoch, 4. September, 19 Uhr

TuS Wadersloh - SC Wiedenbrück 0:3

YEG Hassel - ASC 09 Dortmund 0:1

Post TSV Detmold - SC Herford 4:5 n.E.

SF Wanne - Westfalia Herne 1:4

Donnerstag, 5. September, 19 Uhr

Werner SC - SC Verl

FA Herringhausen/Eickum - FC Gütersloh

FC Altenhof - Concordia Wiemelhausen 19:30 h

Samstag, 7. September, 15 Uhr

SC Peckeloh - Arminia Bielefeld

Dienstag, 10. September, 19:30 Uhr

SF Siegen - Türkspor Dortmund

Mittwoch, 18. September, 19 Uhr

TuS Sundern - SV Lippstadt 08