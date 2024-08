Fünf Teams stehen im Westfalenpokal in der 3. Runde. Die Favoriten setzten sich am Mittwoch durch, wenn auch mit Mühe.

In der 2. Runde im Westfalenpokal gab es bisher fast nur ganz enge Partien. Abgesehen vom 5:0 des SV Rödinghausen wurde fast überall bis zum Ende gezittert.

So auch bei den Sportfreunden Lotte. Der Regionalligist setzte sich beim Oberligisten Eintracht Rheine nur mit Mühe durch. Fabian Kerellaj brachte Rheine früh in Führung, Fatlum Elezi traf anschließend mit zwei Elfmetern zum Sieg für den Aufsteiger aus Lotte. In den Schlussminuten war Lotte in Überzahl, nachdem Ramon Büsken mit einer Notbremse vom Platz musste.

Ebenfalls eng ging es zu bei der Partie Westfalia Kinderhaus gegen den 1. FC Gievenbeck. Der Westfalenligist Kinderhaus ging hier früh in Führung durch Phil Ebbe Möllers. Gievenbeck, Spitzenreiter der Oberliga Westfalen, konterte aber schnell durch Hannes John, der nach 30 Minuten auch das 2:1 erzielte. Den knappen Vorsprung brachte Gievenbeck dann über die Zeit.

Noch knapper war das Bezirksligaduell zwischen FC Altenbochum und dem CF Kurdistan Bochum, das Kurdistan Bochum nach Elfmeterschießen mit 6:5 für sich entscheiden konnte. Dass Kurdistan erst in das Elfmeterschießen musste, lag daran, dass Ivo Kleinschwärzer für Altenbochum in der 99. Minute per Elfmeter zum 1:1 getroffen hatte.

Die 2. Runde im Westfalenpokal in der Übersicht

SpVg Brakel - SV Rödinghausen 0:5

SV Westfalia Soest - RW Ahlen 2:1

FC Eintracht Rheine - SF Lotte 1:2

Westfalia Kinderhaus - 1. FC Gievenbeck 1:2

FC Altenbochum - CFK Bochum 5:6 n.E.

Dienstag, 3. September, 19:15 Uhr

TSG Dülmen - SpVgg Erkenschwick

Mittwoch, 4. September, 19 Uhr

TuS Wadersloh - SC Wiedenbrück

YEG Hassel - ASC 09 Dortmund

Post TSV Detmold - SC Herford 19:30 h

Donnerstag, 5. September, 19 Uhr

Werner SC - SC Verl

SF Wanne - Westfalia Herne

FA Herringhausen/Eickum - FC Gütersloh

FC Altenhof - Concordia Wiemelhausen 19:30 h

Samstag, 7. September, 15 Uhr

SC Peckeloh - Arminia Bielefeld

Dienstag, 10. September, 19:30 Uhr

SF Siegen - Türkspor Dortmund

Mittwoch, 18. September, 19 Uhr

TuS Sundern - SV Lippstadt 08