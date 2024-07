Westfalenpokal: Erstes Team ist weiter - alle Spiele und Termine in der Übersicht

SV Darmstadt 98 13:30 Fortuna Düsseldorf 10€ Einsatz | 18+ I Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de

Der Krombacher-Westfalenpokal 2024/25 ist gestartet, am Wochenende stehen die meisten Spiele an. In diesem Artikel finden Sie alle aktuellen Paarungen, Termine und Ergebnisse.

Die TSG Dülmen ist als erste Mannschaft in die zweite Runde des Fußball-Westfalenpokals eingezogen. Die meisten Ruhrgebiets-Mannschaften greifen am Wochenende in den Wettbewerb ein, unter anderem drei der vier Bochumer Vereine FC Altenbochum (Samstag), CFK Bochum und Concordia Wiemelhausen (beide Sonntag) sowie Westfalia Herne und die Sportfreunde Wanne. In der ersten Runde ist der Westfalenpokal auf vier regionale Gruppen aufgeteilt, diese werden nach der zweiten Runde aber aufgelöst, anders als in der vergangenen Saison. Titelverteidiger ist der DSC Arminia Bielefeld, der im Finale unterlegene SC Preußen Münster ist nicht mehr dabei - Münster ist jetzt schließlich Zweitligist. Alle Partien der ersten Runde des Westfalenpokals im Überblick: Gruppe 1: SV Teuto Riesenbeck (BL) – TSG Dülmen (LL) 1:5 SV Burgsteinfurt (LL) – FC Eintracht Rheine (OL) - Fr., 2.8., 19 Uhr DJK Eintracht Coesfeld (LL) – 1. FC Gievenbeck (OL) - Fr., 2.8., 19 Uhr SV Dorsten Hardt (LL) – SpVgg Erkenschwick (OL) - So., 4.8., 15 Uhr DJK SV Mauritz (BL) – SF Wanne (LL) - So., 4.8., 15 Uhr SV Vestia Disteln (WL) – Westfalia Kinderhaus (WL) - So., 4.8., 15 Uhr FC Marl (LL) – SC Westfalia Herne (WL) - So., 4.8., 15 Uhr SuS Neuenkirchen (WL) – VfL Sportfreunde Lotte (RL) - Mi., 7.8., 18.30 Uhr Gruppe 2: SV Setzen (BL) – FC Altenhof (LL) - Mi., 31.7. 19.00 Uhr VfR Sölde (LL) – ASC 09 Dortmund (OL) Fr., 2.8., 19 Uhr FC Altenbochum (BL) – FC Iserlohn (WL) - Sa., 3.8., 17 Uhr CF Kurdistan Bochum (BL) – BSV Schüren (WL) - So., 4.8., 15 Uhr FSV Gerlingen (BL) – Concordia Wiemelhausen (OL) - So., 4.8., 15 Uhr YEG Hassel (LL) – TSG Sprockhövel (WL) - Mi., 7.8., 18.30 Uhr TuS Harpen (LL) – Türkspor Dortmund (RL) - Mi., 7.8., 19.30 Uhr RSV Meinerzhagen (WL) – Sportfreunde Siegen (OL) - Mi., 14.8., 19 Uhr Gruppe 3: Werner SC (LL) – SV Westfalia Rhynern (OL) - Do., 1.8., 19.30 Uhr SV Schmallenberg-Fredeburg (LL) – Westfalia Soest (WL) - Sa., 3.8., 16 Uhr FC Roj Dortmund (LL) – SV Lippstadt 08 (OL) - So., 4.8., 15 Uhr VfL Hörste Garfeln (KLA) – TuS Sundern (LL)- So., 4.8., 15 Uhr TuS Wadersloh (KLA) – VfL Kemminghausen (BL)- So., 4.8., 15 Uhr FC Fatih Türkgücü Meschede (LL) – RW Ahlen (OL) - Di., 6.8., 18.30 Uhr SF Ostinghausen (WL) – SC Wiedenbrück (RL) - Di., 6.8., 18.30 Uhr FSC Rheda (WL) – SC Verl (3. Liga) - Mi., 14.8., 19 Uhr Gruppe 4: FC Bad Oeynhausen (LL) – SpVg Brakel (LL) - Mi., 31.7., 19.30 Uhr Post TSV Detmold (LL) – Delbrücker SC (WL) - Sa., 3.8., 15 Uhr SV Avenwedde (LL) – SC Peckeloh (WL) - So., 4.8., 17 Uhr SV Höxter (BL) – SV Rödinghausen (RL) - Di., 6.8., 18.30 Uhr TuS Lipperreihe (BL) – DSC Arminia Bielefeld (3. Liga) - Di., 6.8., 18.30 Uhr Hövelhofer SV (LL) – FC Gütersloh (RL) - Mi., 7.8., 19 Uhr TuS Dielingen (BL) – SC Herford (LL) - Mi., 7.8., 19.30 Uhr SG FA Herringhausen-Eickum (BL) – FC Kaunitz (LL) - Mi., 7.8., 19.30 Uhr

