Drittligist Arminia Bielefeld empfängt im Westfalenpokal-Viertelfinale den SV Rödinghausen. Trainer Michel Kniat gibt ein klares Ziel vor.

Am Samstag spielte Arminia Bielefeld vor über 16.000 Zuschauern gegen den SV Sandhausen und trennte sich im Duell zweier Zweitliga-Absteiger 1:1 (1:0)-Remis. Kapitän Fabian Klos brachte die Arminia in Führung, die in der zweiten Halbzeit durch SVS-Routinier Rouwen Hennings ausgeglichen wurde.

Während auf fast alle anderen Drittligisten nun eine spielfreie Länderspielpause wartet, trifft Bielefeld am Mittwochabend (15. November, 19 Uhr) zuhause unter Flutlicht auf den SV Rödinghausen im Westfalenpokal-Viertelfinale.

Nach drei Auswärtsspielen im laufenden Wettbewerb bestreitet der DSC nun sein erstes Heimspiel. Für das Viertelfinale qualifizierte sich der Drittligist durch Siege beim Bezirksligisten SG FA Herringhausen/Eickum (2:0), beim Oberligisten Victoria Clarholz (2:1) und beim Landesligisten SuS Westenholz (5:0).

Im Heimspiel gegen den kriselnden Regionalligisten ist die Arminia natürlich der Favorit auf das Weiterkommen und könnte mit dem Halbfinaleinzug einen weiteren Schritt in Richtung DFB-Pokal-Teilnahme machen.

Trainer Michel Kniat gibt eine klare Marschroute vor: "Wir wollen ins Halbfinale. Also müssen wir Rödinghausen konsequent fordern und bespielen. Das verlangt von allen eine konzentrierte Leistung. Am Ende geht es um das Weiterkommen. Ich habe die Überzeugung, dass wir uns durchsetzen. Wir sind auf einen Gegner eingestellt, der zunächst tief stehen wird, uns viel Ballbesitz gibt und entsprechend auf Konter lauern wird."

Für Kniat kommt es in dieser Partie zu einem besonderen Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Rödinghausens Trainer Farat Toku. "Farat Toku, der ja vor kurzem in Rödinghausen für Carsten Rump übernahm, hat natürlich einige Änderungen vorgenommen und nach seinen Vorstellungen angepasst. Mit Farat habe ich 2021 den Fußballlehrer gemacht, ich kenne ihn sehr gut", erklärt Kniat.

Verzichten muss der Bielefeld-Coach in diesem Viertelfinale auf Nassim Boujellab (Oberschenkel) und Henrik Koch, der mit der Deutschen U18-Nationalmannschaft unterwegs ist.